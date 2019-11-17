“شاهد” النشيد الإسرائيلي يصدح في أبوظبي مجددا.. وإسرائيليون يرددونه بفخر في بلدهم الثاني الإمارات

في واقعة تكشف وصول مستوى التطبيع الإماراتي مع الكيان المحتل لدرجة خطيرة وغير مسبوقة، عُزف النشيد الوطني للاحتلال في بطولة رياضية تقام بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على تويتر والتابعة لوزارة خارجية الاحتلال، لحظة عزف نشيد الاحتلال بعد فوز الإسرائيلي آلون ليفاييف بالميدالية الذهبية في بطولة الجوجيتسو العالمية.

النشيد الوطني لدولة إسرائيل "هاتيكفا" (الأمل) يعزف في أبوظبي 🇦🇪 بعد فوز الإسرائيلي آلون ليفاييف بالميدالية الذهبية في بطولة الجوجيتسو العالمية. تغلب ليفاييف على رياضي من دولة الامارات في النهائي.

كل الاحترام على الميدالية 🙏 🇮🇱 pic.twitter.com/4qTRJx34jP — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 16, 2019

وكتبت:”النشيد الوطني لدولة إسرائيل “هاتيكفا” (الأمل) يعزف في أبوظبي بعد فوز الإسرائيلي آلون ليفاييف بالميدالية الذهبية في بطولة الجوجيتسو العالمية. تغلب ليفاييف على رياضي من دولة الامارات في النهائي.”

بينما نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال للعرب أفيخاي أدرعي الفيديو هو الآخر وعلق:”عندما يدوّي النشيد الوطني الإسرائيلي في #أبو_ظبي!”

عندما يدوّي النشيد الوطني الإسرائيلي في #أبو_ظبي!#شاهد هذه اللحظة بعد فوز مدرّب القتال الإسرائيلي ألون ليفايف بالمرتبة الأولى ببطولة "الجوجيتسو" العالمية في أبو ظبي، وسماع نشيد "هتيكفا" الإسرائيلي. pic.twitter.com/6Tphj9Hnuv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2019

وأضاف في تغريدته التي رصدتها (وطن):”شاهد هذه اللحظة بعد فوز مدرّب القتال الإسرائيلي ألون ليفايف بالمرتبة الأولى ببطولة “الجوجيتسو” العالمية في أبو ظبي، وسماع نشيد “هتيكفا” الإسرائيلي.”

وهذه ليست المرة الأولى التي يعزف فيها نشيد الاحتلال في الإمارات، حيث سبق أن صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي بأنه فخور جدا بعزف النشيد الوطني للاحتلال من قلب العاصمة الإماراتية أبو ظبي لأول مرة، وذلك عقب فوز لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي بالميدالية الذهبية بوزن أقصاه واحد وثمانون كيلوغراما في بطولة “غراند سلام” التي أقيمت في أبوظبي.

كما ظهرت وزيرة الثقافة الإسرائيلية التي ترأس بعثة الاحتلال الرياضية وهي تبكي متأثرة بالحدث في هذا التوقيت.