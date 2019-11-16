بعيداً عن التعري والرقص على “وحدة ونص”.. “شاهد” هكذا طالبت امرأة إيرانية برحيل النظام بعد اشتعال الأوضاع

تزامنا مع حركة الاحتجاجات العنيفة الدائرة في إيران اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود، أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ سيدة وهي ترتدي ”الكفن“ في مدينة أصفهان، احتجاجًا على قرارات النظام الذي طالبت برحيله.

ورصد الفيديو السيدة وقد غطّت نفسها بثوب أبيض، لم تظهر منه ملامحها، وحولها عدد من المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة للحكومة وقوات الأمن التي قمعت المحتجين في عدة مناطق.

#إيران : امرأة ترتدي الكفن في مدينة اصفهان احتجاجاً على غلاء المعيشة و إرتفاع أسعار الوقود

#ايران_تنتفض #IranProtests pic.twitter.com/kglnhack87 — قناة وصال (@Wesal_TV) November 16, 2019

ويشير مغردون ونشطاء إلى أنّ ارتداء المرأة للكفن دليل على عدم خوف المحتجين من القمع الذي تمارسه قوات الأمن ضد المتظاهرين.

وأفادت تقارير محلية بسقوط أربعة قتلى خلال الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت مساء الجمعة ردا على رفع أسعار الوقود، في حين أعلن اليوم السبت توقف حركة المسافرين بين العراق وإيران.

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وقد نقلت مواقع إيرانية غير رسمية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة خورمشهر جنوب البلاد خلال احتجاجات الليلة الماضية.

ونقلت حسابات إيرانية على تويتر وقوع أعمال تخريب وإضرام النار في بعض المؤسسات، وأن قوات الأمن ردت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.