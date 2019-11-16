في الإمارات .. صوّره عارياً وأرسل الصور لشقيقه فارتكب جريمة بحقّ صديقه وهو نائم!

لجأ عامل في الإمارات إلى فكرة خبيثة لكي يضمن بقاءه في الدولة وعدم ترحيله إلى بلاده بعد تصويره عاريا من قبل أحد الأشخاص.

واستغل العامل نوم صديقه بمقر عمله في بناية تحت الإنشاء وخنقه بقطعة قماش (شال) كان يلفها حول رقبته ليموت في الحال وقضت محكمة جنايات دبي بالسجن المؤبد. وفق صحيفة “الإمارات اليوم”

وقال أحد الشهود على الجريمة إنه لا عداء مسبقًا بين الجاني والمجني عليه، لكن الجاني خاف من العودة إلى بلاده، بعد تصويره عاريا من قبل شخص وإرسال الصور إلى شقيقه هناك، إذ أصر الأخير على عودته فورا إلى البلاد، ما أصاب المتهم بالخوف، فقرر ارتكاب جريمة كي لا يعود.

واعترف المتهم بخنق المجني عليه، رغم تدخل عدد من العمال الموجودين في الموقع للدفاع عن زميلهم، إلا أنه عاد مرة أخرى واستمر بخنقه، ما اعتبرته المحكمة قتلا مع سبق الإصرار والترصد.