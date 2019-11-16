عميد المخابرات القطرية شاهين السليطي يوجّه رسالة ناريّة لـ”بن زايد” بعد انباء المصالحة الخليجية

وجّه العميد السابق بالمخابرات القطرية شاهين السليطي رسالةً قويّة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تزامناً مع الأنباء التي تتحدث عن قرب حدوث انفراجة في الأزمة الخليجية.



وقال “السليطي” عن “بن زايد” في تغريدة بـ”تويتر” تابعتها “وطن”: ” مشروع هذا المخلوق التوسعي والتأمري سقط في كل من اليمن، الصومال، ليبيا، تونس، الجزائر، السودان، تركيا”.



وأكّد أن دولة قطر “كسرت ظهره وكشفته وفضحته وخلعت قناعه و ثيابه امام العالم”.



وشدد العميد السابق بالمخابرات القطرية على أن القطريين لن ينسوا أفعال “بن زايد” التي وصفها بـ”الخسيسة”، وكذلك تحريضه والدسائس الخبيثة التي حاكها.

وفي رسالةٍ أخرى لبعض المغرّدين الذين يحاولون تسويق “المثالية”، وتناسي ما حدث لقطر بعد حصارها من الإمارات والسعودية، قال “السليطي” في تغريدة: “لا تسوق نفسك لنا بانك مثالي !! مثاليتك خلها لك في بيتك. الدفاع عن الوطن ونظامه واهله هو قمة المثالية ومليون كفو لمغردين قطر”.



وأكّد: “لن ننسى 5/6 واهداف الحصار ونواياه واخلاق حكام الحصار ولن نسامح ولن ننسي”.



وقال: “نعم نرحب بالجميع في دوحة الجميع وننتظر الحضور الجماهيري لبطولة خليجي24”.