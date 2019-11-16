“ساعة العمل قد دقت”.. شماتة سعودية بما يجري في إيران والغضب ينتشر في كافة المدن بعد رفع أسعار الوقود

شهدت مدن إيرانية عديدة، السبت، احتجاجات بعد أن بدأت السلطات تقنين توزيع البنزين وزيادة أسعاره بواقع 50% على الأقل، ما أدى إلى خروج الناس للشوارع ومخاوف من ارتفاع التضخم رغم الوعود الرسمية بأن الإيرادات ستستغل في مساعدة الأسر المحتاجة.

ووفق إعلام محلي، شملت الاحتجاجات مدن: الأهواز، وهرمشهر، وبيرسيند، ومشهد، وسيرجان، وبندر عباس، وأصفهان، وشيراز، لكن الصحفي محمد مجيد الأحوازي قال إن كل المدن خرجت صباح اليوم في مشهد قال إنه لم يتكرر مند ثلاثين عاماً.

عاجل



انضمام مدينة جابهار البلوشية للمظاهرات ضد نظام إيران.



جابهار (بالفارسية: چابهار) بلدة إيرانية على ساحل خليج عمان الشمالي في منطقة مكران، حكمها العمانيون من اليعاربة ثم آل بوسعيد حتى عام 1872.@AlArabiya_Brk @SkyNewsArabia_B#امجد_طه#ايران_تنتفض#IranProtests pic.twitter.com/PtKC5T7HNM — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 16, 2019

قتلى وجرحى..

وفي هذا الاطار أعلن مسؤول إيراني، مقتل متظاهر وإصابة آخرين، في الاحتجاجات التي اندلعت على إثر رفع أسعار الوقود، وسط مدينة سيرجان.

وقال محمد محمود عبادي القائم بأعمال محافظ سرجان، بحسب وكالة “إيسنا” الإيرانية، “لسوء الحظ قتل شخص ما”، مضيفا أن سبب الوفاة وما إذا كان “الشخص قد أطلق عليه الرصاص أم لا” لا يزال غير واضح.

كما أفاد بإصابة آخرين أصيبوا المظاهرات، وتابع “قوات الأمن لم يكن لديها إذن بإطلاق النار ولم يسمح لها إلا بإطلاق طلقات تحذيرية… وهو ما فعلوه”.

#ايران_تنتفض

الشرطه الايرانيه تقتل احد المتضاهرين المطالبين باسقاط النظام pic.twitter.com/SwwCY9nf3z — المستشار الاقتصادي / هاشم الفحماوي (@hashim_fahmawi) November 15, 2019

وقال إنه كان “تجمعا هادئا تم استغلاله من قبل بعض الذين دمروا الممتلكات العامة ومحطات الوقود وأرادوا أيضا الوصول إلى مستودعات الوقود الرئيسية لشركة النفط وأشعلوا فيها النيران”.

ونقلت الوكالة عن عبادي قوله إن قوات من بينها الشرطة والحرس الثوري و”الباسيج” أحبطت تلك الأعمال.

وأعلنت الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة بنسبة 1500 تومان، فيما ارتفع سعر اللتر الممتاز بنسبة 3500 تومان.

شماتة سعودية..

ومن جانبه ابدى الكاتب السعودي البارز، تركي الحمد، شماتة بالمظاهرات التي شهدتها مدن إيرانية عديدة، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، (يبدو أن ساعة العمل قد دقت في جمهورية الملالي).

يبدو أن ساعة العمل قد دقت في جمهورية الملالي.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 16, 2019

تصريحات روحاني..

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات إعلامية، إن الحكومة لم ترفع أسعار البنزين منذ 4 سنوات.

واعتبر أن هذه الزيادة تتماشى مع مصالح الشعب، والغرض منها مساعدة محدودي الدخل.

صحيفة تابعة لتيار الاصلاحيين في ايران تدعو روحاني لتقديم استقالته من الرئاسة بسبب المظاهرات التي تشهدها إيران الأن . #IranProtests #ايران_تنتفض pic.twitter.com/0uApIXwtLy — محمد مجيد الأحـوازي 🇾🇪 (@MohamadAhwaze) November 15, 2019

وأكد روحاني أن الحكومة لا تهدف إلى تحقيق مكاسب من هذه الزيادة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأنه سيتم توزيع إجمالي الدخل على 60 مليون شخص.

وبحسب بيان سابق لشركة توزيع المنتجات البترولية الإيرانية، فإن سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة ارتفع من 1000 تومان إلى 1500 تومان (18 سنتاً) حتى 60 لتراً لكل سيارة شهرياً، وإذا زاد استهلاك السيارة على 60 لتراً يصبح سعر لتر البنزين 3000 تومان (36 سنتاً)، بزيادة تقدر بـ3 أضعاف.

وتعتبر إيران إحدى الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات النفط في العالم، حيث تدعم كل سيارة بـ 60 لتر بنزين شهرياً.