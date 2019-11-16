“بالفيديو” وثّق فعلته الخسيسة .. مفاجأة عن “ثري خليجي” احتجز 3 فتيات وتمّ اغتصابهنّ في مصر!

ضبطت المباحث المصرية عصابة من 5 أشخاص، احتجزوا 3 فتيات داخل شقة في منطقة “هرم سيتي” بمدينة “6 اكتوبر”، واغتصبوهن وقاموا بتصويرهن أثناء العلاقة الجنسية لابتزازهن مادياً.

وأفادت التحريات أن المتهمين ارتكبوا قرابة 20 واقعة خلال الفترة الماضية، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى 3 فتيات من الضحايا.

وأوضحت التحريات أن المتهم الرئيسي يعمل في كوافير نسائي، وكان يحدد ضحاياه من خلال عمله بالكوافير.

وتبين أن غالبية الفتيات الضحايا كن يترددن على كوافير بإحدى المناطق، والمتهم كان يعمل به، وتحصل على أرقام هواتفهن من سجلات الكوافير، الذي اعتاد تسجيل أرقام هواتف عملائه.

وأضافت التحريات، أن المتهم اعتاد السهر في الملاهي الليلية والتحدث باللهجة الخليجية حتى يقنع ضحاياه أنه ثري عربي، ويقنعهن بتحديد لقاء لممارسة الرذيلة وقضاء سهرات حمراء معهن، ويتفق على إرسال سيارة لهن لتوصيلها لشقته بمنطقة “هرم سيتي”.

ووجهت النيابة العامة تهمة الاغتصاب للمتهمين، وطلبت تحريات المباحث، ولا تزال التحقيقات مستمرة.