هيفاء وهبي وابنتها
هيفاء وهبي وابنتها
حياتنا

الموت يفجع ابنة هيفاء وهبي: فقدت قدوتي

كتب وطن
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نشرت زينب نصر فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، نعيا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وأعلنت ابنة الفنانة ، من خلال النعي، عن وفاة جدها من والدها.

وقالت: “فقدت اليوم جدي .. فقدت اليوم قدوتي .. فقدت أعز الناس على قلبي .. فقدت الشخص اللي كبرت وتربيت على ايده .. فقدتك يا بي الكل”.

ثم نشرت ، صورة لجدها الراحل مع ابنتيها رهف ودانييلا، وعلقت عليها قائلة: “رح تضل بقلبي للأب”، مشيرة برمز القلب المنكسر على الصورة.

والمعروف أن هيفاء وهبي قد تزوجت نصر فياض في بداية التسعينيات، وهو ابن عمتها، ثم انفصلت عنه وتركت ابنتها في سن صغير ثم حدثت القطيعة.

وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم “عقدة الخواجة” الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.

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