بعد فشله في طرح أسهمها.. ابن سلمان يستعين بـ”هيئة كبار العلماء” لحث الناس على الاكتتاب في أرامكو:”حلال حلال”

يبدو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يجد أمامه حلا بعد فشله في طرح أسهم شركة “أرامكو” عالمياً إلى جانب تعثّر طرحها محلياً سوى اللجوء لهيئة كبار العلماء.

وفي هذا الإطار حث عضو هيئة كبار العلماء في السعودية المستشار في الديوان الملكي، الشيخ “عبدالله المطلق”، مواطني بلاده على الاكتتاب في شركة النفط الحكومية العملاقة “أرامكو”.

وقال “المطلق”، خلال إجابته على أحد الأسئلة في برنامج “استديو الجمعة”، الذي تبثه إذاعة “نداء الإسلام” (محلية)، إن الاكتتاب في “أرامكو” جائز؛ لأنها “شركة تشتغل وتنقب وتعمل وتحفر وتبيع وليس فيها ربا”.

وأضاف: “أرامكو من أعمدة الاقتصاد الوطني في السعودية والمشاركة في اكتتابها حلال”.

واختتم حديثه بالقول إن “المشاركة في الاكتتاب طيبة، وحتى نحن المشايخ بنشارك”.

وأعلنت “أرامكو”، عن طرحها الأولي، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة إدراج جزء من أسهمها في البورصة السعودية، ليتاح للأفراد تملكها في خطوة غير مسبوقة.

وأثار إعلان “أرامكو” عن طرحها الأولي صدى واسعا تجاوز حدود المملكة؛ بالنظر لكونه أكبر اكتتاب عام في تاريخ العالم، إذ تعد الشركة مسؤولة عن استخراج وتكرير وبيع النفط في أكبر بلدان التصدير في العالم، والتي تمتلك أكبر احتياطي له أيضا.