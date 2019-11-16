إعلان رسمي من إمارة دبي موجه للعُمانيين تحديدا يثير جدلا واسعا بسلطنة عُمان

أثار إعلان وجهته بلدية دبي للعُمانيين بمناسبة اليوم الوطني الـ49 بسلطنة عُمان المنتظر يوم 18 نوفمبر الجاري، جدلا واسعا بين النشطاء على تويتر.

وحذر نشطاء بالسلطنة من إعلان بلدية دبي الذي جاء فيه أن البلدية ستسمح للزوار والمقيمين العُمانيين بدخول الحدائق العامة مجانا يوم 18 نوفمبر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة.

وكتب الناشط العُماني سيف النوفلي على حسابه بتويتر في تغريدة رصدتها (وطن) محذرا:”احذروا ايها العمانيين، فهذا الإعلان لم يأتي اعتباطاً ولا حباً فيكم إنما لسرقة فرحتكم بعيدكم الوطني المجيد.”

احذروا ايها العمانيين، فهذا الإعلان لم يأتي اعتباطاً ولا حباً فيكم إنما لسرقة فرحتكم بعيدكم الوطني المجيد.

وأنتم أيها القائمون على اخبار سلطنة عمان يجب عليكم التفريق بين الغث والسمين وأن تقدموت مصلحة الوطن على مصلحة سواه pic.twitter.com/lGliypCxz3 — سيف النوفلي (@saifalnofli2) November 16, 2019

وتابع:”وأنتم أيها القائمون على اخبار سلطنة عمان يجب عليكم التفريق بين الغث والسمين وأن تقدموت مصلحة الوطن على مصلحة سواه”

وعلق ناشط آخر:”هي في الاساس محاولة جذب لصرف الاموال العمانية في امارة دبي، اصرف فلوسك في بلادك .. و يكفي مذلة الحدود والطوابير الطويلة.”

هي ف الاساس محاولة جذب لصرف الاموال العمانية في امارة دبي



اصرف فلوسك في بلادك .. و يكفي مذلة الحدود و الطوابير الطويله . — infintive life (@infitive_life) November 16, 2019

وهاجم ثالث حكام الإمارات بقوله:”من زرع الجواسيس في بلادنا.. ومن يحاول سرقة تراثنا.. ومن يحاول زراعة الفتنة في مسندم.. ومن يستضيف يوسف علاونة ليسب آل سعيد.. هؤلاء هم من يفتحون حدائقهم بالمجان لبعض الأغبياء لكي يصرفوا رواتبهم في أسواقهم وفنادقهم.. خططهم لا تنطلي علينا..”

من زرع الجواسيس في بلادنا.. ومن يحاول سرقة تراثنا.. ومن يحاول زراعة الفتنة في مسندم.. ومن يستضيف يوسف علاونة ليسب آل سعيد.. هؤلاء هم من يفتحون حدائقهم بالمجان لبعض الأغبياء لكي يصرفوا رواتبهم في أسواقهم وفنادقهم.. خططهم لا تنطلي علينا.. — بدر الخروصي (@bdr250) November 16, 2019

وتحتفل سلطنة عمان خلال أيام قليلة بالعيد الوطني العماني الـ 49 للعام 2019 ، من خلال عدد من الاحتفالات الوطنية في كافة مدن السلطنة والذي يتخللها العروض الكشفية والاستعراض الكامل للتراث والتاريخ العريق للسلطنة.

كما وتمنح الحكومة في سلطنة عمان جميع موظفيها إجازة رسمية احتفالاً بهذا اليوم، كما ويشهد تعطيل للدراسة من خلال منح الطلاب اجازة رسمية.

واليوم الوطني العماني أو العيد الوطني في عمان ، هو يوم احتفال وطني يقام في كلّ عام في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني.

تحتفل سلطنة عُمان بعيدها الوطنيّ المؤرّخ، ليكون هذا العيد وما فيه من مظاهر الاحتفال والذكرى وقفة سنويّة لكل العُمانييّن على مسيرة بناء وتطوير بلدهم، والتي بدأها السلطان “قابوس بن سعيد”، حين استلم مفاتيح الحكم لهذا البلد الخليجيّ، في الثالث والعشرين من شهر تمّوز في عام ألفٍ وتسعمئة وسبعين ميلاديّ.