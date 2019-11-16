مشهد لم يحدث منذ ثلاثين عاما.. “شاهد” أعداد المحتجين تتزايد في إيران بشكل مرعب بعد سقوط قتلى وحرق صور خامنئي

تزايدت أعداد المحتجين الإيرانيين في شوارع طهران بشكل كبير عقب سقوط قتلى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد صباح اليوم، وشهد الموقف تطورا كبيرا باشتباكات عنيفة بين المتظاهرين الذين حرقوا صور خامنئي والأمن، في مشهد لم يحدث منذ ثلاثين عاما بحسب محللين رأوا أن ما يحدث قد يسفر عن تغيير كبير بالدولة.

وأفادت تقارير محلية بسقوط أربعة قتلى خلال الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت مساء الجمعة ردا على رفع أسعار الوقود، في حين أعلن اليوم السبت توقف حركة المسافرين بين العراق وإيران.

وقد نقلت مواقع إيرانية غير رسمية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة خورمشهر جنوب البلاد خلال احتجاجات الليلة الماضية.

ونقلت حسابات إيرانية على تويتر وقوع أعمال تخريب وإضرام النار في بعض المؤسسات، وأن قوات الأمن ردت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

الموقف في شيراز .. المحتجون اغلقوا أغلقت معظم الطرق في المدينة #ايران pic.twitter.com/SNOn4RSQf0 — حسينة اوشان (@hassinaouch) November 16, 2019

هذا وقام عدد من المتظاهرين الإيرانيين ظهر اليوم بحرق صورة ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي وذلك في مدينة إسلام شهر والتي تبعد 12 كليومترًا عن العاصمة طهران.

وأظهر المقطع قيام عشرات المحتجين بالالتفاف حول صورة ضخمة معلقة على أعمدة للمرشد الإيراني على خامنئي، قبل أن يضرموا النار فيها.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “إسنا” شبه الرسمية بسقوط قتيل وإصابة آخرين اليوم السبت في مدينة سيرجان.

#إيران_تحترق ومواجهات في #المحمرة مع قوات #الحرس_الثوري وأنباء عن سقوط أكثر من أربعة شهداء ومن بين هؤلاء الذين استشهدوا الشاب ميثم عبدالوهاب المنيعات وخالد التميمي .#العراق #لبنان pic.twitter.com/aNBTSEPZt0 — طه الياسين #الأحواز (@tahaalyassin1) November 16, 2019

ونقلت الوكالة عن حاكم المدينة بالإنابة محمد محمود آبادي قوله “للأسف قتل شخص”، مؤكدا أنه “مدني”. وأشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح إن كان “جرى إطلاق النار عليه أم لا”. وأضاف أن عددا من الأشخاص أصيبوا خلال المظاهرات.

وذكر أن بعض الأشخاص استغلوا “التجمع الهادئ” الذي أقيم في سيرجان وقاموا بـ “تخريب ممتلكات عامة ومحطات وقود وأرادوا الوصول إلى خزانات الوقود وإضرام النيران فيها”، لكن قوات الأمن التي شملت الشرطة وعناصر الحرس الثوري والباسيج أحبطت محاولاتهم، وفق ما نقلت عنه الوكالة.

وخرجت مظاهرات متفرقة ضد الإجراءات الجديدة في خمس بلدات تابعة للعاصمة طهران، كما شهدت مدن عدة، بينها عبدان والأهواز وبندر عباس وبيرجند وغشساران وخورمشهر وماهشهر وشيراز، احتجاجات متفرقة بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

إغلاق الحدود

ومن جانبها، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية توقف حركة المسافرين من العراق باتجاه إيران، بناء على طلب السلطات الإيرانية من معبري الشلامجة والشيب.

وقالت هيئة المنافذ في بيان إن المنفذين الحدوديين يعملان بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط.

إيرانيون يضرمون النار في مصرف بطهران، وذلك ضمن احتجاجات تشهدها مدن إيران

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لن يكون هناك أي نظام مستبد وفاسد في منأى عن غضب الشعوب، بدأت الثورات في تونس ومصر وغيرها، ثم السودان والجزائر، ثم العراق ولبنان، واليوم إيران، وغداً في قصور داعمي #الثورات_المضادة !pic.twitter.com/tW0IPy2LKw — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 16, 2019

كما أشارت إلى أن جميع المسافرين الذين يريدون الدخول للعراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية ودون تأخير.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن أغلقت أعداد كبيرة من المتظاهرين منفذ الشلامجة الحدودي.

وأفاد شهود عيان بأن مجاميع كبيرة من المتظاهرين تمكنوا من السيطرة على الشارع الرئيسي المؤدي لمنفذ الشلامجة، وإيقاف حركة الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بين العراق وإيران.

المواجهات بين الامن و المتظاهرين في مدينة تبريز على طريق بادران السريع ، #إيران pic.twitter.com/21DHmLmadZ — حسينة اوشان (@hassinaouch) November 16, 2019

ويعد منفذ الشلامجة أكبر المنافذ الحدودية بين البلدين، ويشهد تدفقا كبيرا للشاحنات وحركة المسافرين.

وبدأت إيران تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50% على الأقل اعتبارا من الجمعة، وقالت إن الخطوة تهدف لجمع الأموال لمساعدة المواطنين المحتاجين.

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وكان سعر اللتر المدعوم يبلغ عشرة آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات). واستُحدثت بطاقات الوقود للمرة الأولى عام 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير دفع لزيادة الاستهلاك مع شراء السكان البالغ عددهم ثمانين مليونا ما معدله تسعين مليون لتر يوميا. وتسبب كذلك بارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدرة بنحو عشرة ملايين إلى عشرين مليون لتر يوميا.

وتبلغ نسبة التضخم أكثر من 40% حاليا. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة 9% هذا العام، وأن تكون نسبة النمو معدومة (0%) عام 2020.