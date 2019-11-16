ضمن رؤية الانفتاح أم ماذا؟.. أدوات جنسية تباع في السوق السعودي والقبض على بائعها متلبسا أثناء علاقة محرمة!

نقلت وسائل إعلام سعودية تفاصيل جريمة صادمة في محافظة “بيشة”، حيث تمكنت الجهات الأمنية أمس من القبض على وافد من جنسية يمنية يقوم بترويج أدوات جنسية محظورة بعد عرضها بمواقع التواصل الاجتماعي .

وكشفت مصادر بحسب صحيفة “سبق” السعودية أن الجهات الأمنية في بيشة ألقت القبض على وافد يمني الجنسية يقوم بالترويج لأدوات وعلاجات جنسية ممنوعة يقوم بعرضها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساب محل تجاري مخصص لأدوات الزينة والتجميل.

ويستغل هذا البائع متابعة بعض الزبائن لحساب المحل، ثم يقوم بعرض المواد المحظورة لبعضهن، ويساوم الضحية على إقامة علاقة محرمة؛ بغية إعطائها هذه المواد دون مقابل مادي.

وأوضحت أن الجهات المعنية تمكنت من الإطاحة به بعد ورود بلاغ حول ما يقوم به الوافد، وقبض عليه متلبساً بجوار محل تجاري كان يديره -بحسب كلامه- أثناء استدراجه لإحدى ضحاياه.