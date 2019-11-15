آل سعود
آل سعود
الهدهد

“مجتهد” يكشف ما أمرت به أمريكا (عُقلاء) “آل سعود” وسيحدث نهاية الشهر الجاري

كتب وطن
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كشف المغرّد السعودي “” الشهير بموقع “” عن ترتيباتٍ تجري في بأوامرَ أمريكية؛ بهدف لجم ولي العهد .

وقال “مجتهد” في تغريدة بـ”تويتر”: “بأمر أمريكا وبهدف لجم ابن سلمان يجري الترتيب لسلسلة لقاءات يجتمع فيها عدد من (عقلاء) في أحد المنتجعات نهاية هذا الشهر بحضور الملك”.

وأضاف: “لن يشارك إلا من اطمأن ابن سلمان أنه لا ينوي التخطيط لإزاحته”.

وتوقع أن يعلن عن إجازة قصيرة للملك لتبرير اختفائه للمشاركة في هذه اللقاءات.

وذكر “مجتهد” في تغريدةٍ ثانية: “كما هو معروف فإن الملك لا يستوعب ما يجري لكن حضوره ضروري لإضفاء شرعية على اللقاءات ونتائجها”.

وأضاف: “على كل حال قد يؤدي تسريب هذا الخبر لتأجيله أو إعادة النظر فيه، لكن إذا تم كما خطط له فسيكون في نهاية شهر نوفمبر”.

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