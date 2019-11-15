“شاهد” فيديو “وحشي” من داخل مستشفى الزرقاء يهزّ الأردن ويشعل غضباً واسعاً

بعد أيام من الجريمة المروعة التي وقعت في جرش وهزت الرأي العام الأردني، بعدما أقدم أحد الأشخاص على فقأ عيني زوجته بطريقة وحشية وأمام أطفالها، انتشر فيديو صادم لضرب رضيعة من قبل والدتها داخل مستشفى الزرقاء الحكومي.

وتظهر الرضيعة على سرير داخل المستشفى قبل أن تنهال والدتها عليها بالضرب على وجهها وجسدها.

ووقعت الحادثة قبل أسبوعين وفق مصدر أمني أردني نقلت عنه صحيفة “الغد” المحلية.

وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بحق الأم وسحب الطفلة منها.

وتم “ضبط الأم وبالتحقيق معها اعترفت بقيامها بضرب طفلها وجرى توديعها في حينه للمدعي العام والذي قرر توقيفها مدة أسبوع عن تمهة الايذاء”.وفق المصدر الأمني

وأكدت وزارة الصحة الأردنية تعرض طفلة رضيعة للضرب في مستشفى الزرقاء الحكومي من قبل والدتها، وذلك انتقاما من زوجها، نتيجة خلافات زوجية، ونشرت الفيديو على حساباتها الاجتماعية.

وأثار الفيديو غضباً واسعاً بين النشطاء الأردنيين بمواقع التواصل الإجتماعيّ، مُطالبين بإنزال العقوبة بحقّ الأمّ مُعنّفة رضيعتها.