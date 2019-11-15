المطبع السعودي محمد سعود يدعم اسرائيل في العدوان على غزة
المطبع السعودي محمد سعود يدعم اسرائيل في العدوان على غزة
Videoالهدهد

بصق أطفال القدس على وجهه لم يكن كافياً.. المطبع السعودي يُحيّي إسرائيل على مجازرها في غزة كما يريد “بن سلمان”!

كتب خاص "وطن"
0

يبدو أنّ كمية البصق التي وجّهها أطفال مدينة القدس المحتلة لوجه المطبع السعودي حينما زارَ المسجد الأقصى “مطبّعاً” بحماية شرطة الإحتلال الإسرائيليّ، لم تكن كافيةً لأن تردعه عن توجهاته الداعمة للإحتلال الإسرائيلي.

ونشر المطبع السعودي مقطع فيديو على حسابه بـ”تويتر” صوّره من قلب العاصمة الرياض، عبّر فيه عن دعمه وتأييده للقصف الذي تشنه الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد 34 شهيدا، وعشرات الجرحى.

وفي الفيديو يقول محمد سعود: “مواطني إسرائيل أنا موجود في الرياض بالسعودية، وأريد أن أدعو لكم بالنصر على الإرهاب .. أنا أدعم دولة إسرائيل وشعبها اليهودي وأدعو لحكومة إسرائيل ونتنياهو بالنصر على الإرهاب “.

وقال في فيديو آخر إنه يشجب ويدين ما تقوم به حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وأنّه يصلي لأجل “سلام” الشعب الإسرائيلي.

وتوصلت الى تهدئة بين الإحتلال الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة بعد يومين من التصعيد أعقب اغتيال قائد سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في شمال غزة بهاء ابوالعطا وزوجته بقصف منزله في حيّ الشجاعية.

وردّت سرايا القدس وفصائل المقاومة على عملية الإغتيال بقصف المستوطنات والمدن الاسرائيلية بمئات الصواريخ، فيما هاجمت الطائرات الحربية الاسرائيلية عشرات الاهداف في القطاع، ما أدّى لارتقاء 34 شهيدا، وعشرات الجرحى معظمهم أطفال ونساء.

وفجر الجمعة ورغم التهدئة، شنّت مقاتلات إسرائيلية حوالي 10 غارات على 3 مواقع تتبع لسرايا القدس، في منطقتي خانيونس ورفح، جنوبي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويأتي القصف بعد نحو 3 ساعات على إعلان الجيش، التصدي لقذيفتين أطلقتا من القطاع، باتجاه مناطق إسرائيلية تقع بمحاذاته.

جديرٌ بالذّكر أن المطبع السعودي محمد سعود، طُرد بـ”البصق والنعال”، من باحات المسجد الاقصى المبارك في يوليو ٢٠١٩، بعد وصوله ضمن وفد صحفي عربي مطبّع إلى “إسرائيل”.

ولا يتوقف المطبع محمد سعود عن نشر آرائه الداعمة لـ”إسرائيل” وجيشها، ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وفي الوقت ذاته يهاجم المقاومة الفلسطينية وينعتها بالإرهاب، دون أن يتعرّض للمحاسبة من قبل النّظام السعودي، ما رآى فيه مراقبون ضوءاً أخضر مُنِحَ لـ”سعود” ليعبر عن وجهة نظر النظام السعودي وولي العهد .

قد يعجبك ايضا
الهدهد

المصالحة الخليجية “بلغت مرحلة متقدمة” وتحظى بتأييد مشروط من عُمان.. هذا…

الهدهد

بعد أنباء المصالحة.. “القرعة” تجمع قطر والإمارات في “خليجي…

الهدهد

شيخ قطري من الأسرة الحاكمة يتجاوب من الأنباء المتداولة عن “المصالحة”..…

الهدهد

شخصية عُمانية رفيعة المستوى تتوجه للكويت لوضع اللمسات الأخيرة على المصالحة الخليجية..…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.