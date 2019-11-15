بصق أطفال القدس على وجهه لم يكن كافياً.. المطبع السعودي يُحيّي إسرائيل على مجازرها في غزة كما يريد “بن سلمان”!

يبدو أنّ كمية البصق التي وجّهها أطفال مدينة القدس المحتلة لوجه المطبع السعودي محمد سعود حينما زارَ المسجد الأقصى “مطبّعاً” بحماية شرطة الإحتلال الإسرائيليّ، لم تكن كافيةً لأن تردعه عن توجهاته الداعمة للإحتلال الإسرائيلي.

ونشر المطبع السعودي مقطع فيديو على حسابه بـ”تويتر” صوّره من قلب العاصمة السعودية الرياض، عبّر فيه عن دعمه وتأييده للقصف الذي تشنه الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد 34 شهيدا، وعشرات الجرحى.

وفي الفيديو يقول محمد سعود: “مواطني إسرائيل أنا موجود في الرياض بالسعودية، وأريد أن أدعو لكم بالنصر على الإرهاب .. أنا أدعم دولة إسرائيل وشعبها اليهودي وأدعو لحكومة إسرائيل ونتنياهو بالنصر على الإرهاب “.

אזרחי ישראל היקרים אני כאן בסעודיה מברך אתכם שתנצחו את הטרור אני מברך את הממשלה בראשותו של ראש הממשלה נתניהו שינצחו את הטרור pic.twitter.com/oCnsbAZrTz — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) November 13, 2019

وقال في فيديو آخر إنه يشجب ويدين ما تقوم به حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وأنّه يصلي لأجل “سلام” الشعب الإسرائيلي.

Important message from @mohsaud08. I hope we see lots more like this. People now understand the reality and as @mohsaud08 is talking about it, others should too. pic.twitter.com/QX6Uh0TGKx — Jason D. Greenblatt (@GreenblattJD) November 14, 2019

وتوصلت مصر الى تهدئة بين الإحتلال الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة بعد يومين من التصعيد أعقب اغتيال قائد سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في شمال غزة بهاء ابوالعطا وزوجته بقصف منزله في حيّ الشجاعية.

وردّت سرايا القدس وفصائل المقاومة على عملية الإغتيال بقصف المستوطنات والمدن الاسرائيلية بمئات الصواريخ، فيما هاجمت الطائرات الحربية الاسرائيلية عشرات الاهداف في القطاع، ما أدّى لارتقاء 34 شهيدا، وعشرات الجرحى معظمهم أطفال ونساء.

وفجر الجمعة ورغم التهدئة، شنّت مقاتلات إسرائيلية حوالي 10 غارات على 3 مواقع تتبع لسرايا القدس، في منطقتي خانيونس ورفح، جنوبي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويأتي القصف بعد نحو 3 ساعات على إعلان الجيش، التصدي لقذيفتين أطلقتا من القطاع، باتجاه مناطق إسرائيلية تقع بمحاذاته.

جديرٌ بالذّكر أن المطبع السعودي محمد سعود، طُرد بـ”البصق والنعال”، من باحات المسجد الاقصى المبارك في يوليو ٢٠١٩، بعد وصوله ضمن وفد صحفي عربي مطبّع إلى “إسرائيل”.

شباب الأقصى يطردون الناشط السعودي محمد سعود المطبع مع إسرائيل من باحات #المسجد_الأقصى_المبارك. pic.twitter.com/Ered7CeRSR — نجوان سمري (@SimriNajwan) July 22, 2019

ولا يتوقف المطبع محمد سعود عن نشر آرائه الداعمة لـ”إسرائيل” وجيشها، ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وفي الوقت ذاته يهاجم المقاومة الفلسطينية وينعتها بالإرهاب، دون أن يتعرّض للمحاسبة من قبل النّظام السعودي، ما رآى فيه مراقبون ضوءاً أخضر مُنِحَ لـ”سعود” ليعبر عن وجهة نظر النظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان.