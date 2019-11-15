عوض القرني
عوض القرني
الهدهد

كشف خطير .. هكذا حاولوا قتل الداعية عوض القرني في سجون “بن سلمان”!

كتب خاص "وطن"
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أكّد حساب “” المعني بمتابعة أحوال المعتقلين في إصابة الدكتور بتسمم دوائي نتيجة تعمّد إعطائه دواء خطأ في .

وقال الحساب إنه تأكد أن هذا هو السبب وراء نقله نهاية أكتوبر الماضي إلى المستشفى (قبيل موعد محاكمته)، ولا يزال حتى اللحظة في مستشفى الحاير.

وشدد “معتقلي الرأي” على أنّ تعمّد إعطاء الشيخ عوض القرني جرعة دوائية خاطئة في سجن الحاير أمر يجب أن لا يمر من دون محاسبة.

واعتبر أن اعتقال الشيخ القرني في الأصل “جريمة كبرى”، متسائلاً: “فكيف بكل تلك الانتهاكات ضده وضد بقية معتقلي الرأي!؟”.

وسبق أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة بما سمته القتل تعزيرا للداعية المعروف، إضافة إلى سلمان العودة وعلي العمري.

وتعتقل ما يناهز مئة شخصية، وتتكتم على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.

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