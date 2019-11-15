كشف خطير .. هكذا حاولوا قتل الداعية عوض القرني في سجون “بن سلمان”!

أكّد حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة أحوال المعتقلين في سجون السعودية إصابة الدكتور عوض القرني بتسمم دوائي نتيجة تعمّد إعطائه دواء خطأ في سجن الحاير.

وقال الحساب إنه تأكد أن هذا هو السبب وراء نقله نهاية أكتوبر الماضي إلى المستشفى (قبيل موعد محاكمته)، ولا يزال حتى اللحظة في مستشفى الحاير.

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تأكد لنا إصابة الدكتور #عوض_القرني بتسمم دوائي نتيجة تعمّد إعطائه دواء خطأ في سجن الحاير، وقد تأكد لنا أن هذا هو السبب وراء نقله نهاية أكتوبر الماضي إلى المستشفى (قبيل موعد محاكمته).

والقرني لا يزال حتى اللحظة في مستشفى الحاير. https://t.co/p7HFnrbjmk — معتقلي الرأي (@m3takl) November 14, 2019

وشدد “معتقلي الرأي” على أنّ تعمّد إعطاء الشيخ عوض القرني جرعة دوائية خاطئة في سجن الحاير أمر يجب أن لا يمر من دون محاسبة.

واعتبر أن اعتقال الشيخ القرني في الأصل “جريمة كبرى”، متسائلاً: “فكيف بكل تلك الانتهاكات ضده وضد بقية معتقلي الرأي!؟”.

إن تعمّد إعطاء الشيخ #عوض_القرني جرعة دوائية خاطئة في سجن الحاير أمر يجب أن لا يمر من دون محاسبة.

اعتقال الشيخ في الأصل جريمة كبرى، فكيف بكل تلك الانتهاكات ضده وضد بقية معتقلي الرأي!؟ pic.twitter.com/bRajp8IHXB — معتقلي الرأي (@m3takl) November 14, 2019

وسبق أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة بما سمته القتل تعزيرا للداعية المعروف، إضافة إلى سلمان العودة وعلي العمري.

وتعتقل السعودية ما يناهز مئة شخصية، وتتكتم على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.