الفنان الكويتي حسن البلام يشتكي عدم وفاء شركة داماك الاماراتية بوعودها
الفنان الكويتي حسن البلام يشتكي عدم وفاء شركة داماك الاماراتية بوعودها
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“شاهد” فنان كويتي يخرج عن صمته ويفضح شركة “داماك” الإماراتية.. ماذا فعلت معه منذ 5 سنوات وحتّى الآن؟

كتب خاص "وطن"
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أبدى الممثل الكويتي المعروف استياءه من عدم التزام شركة داماك العقارية الإماراتية بوعودها مع الزبائن.

وقال “البلام” في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعيّ، إنه اشترى من الشركة العقارية منذ حوالي 5 سنوات، وكان الإتفاق على أن يتم التسليم بعد 3 سنوات، ثم جرى تمديد موعد التسليم عامين دون إبداء الاسباب.

يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه أرباح شركة “داماك” المدرجة في سوق المالي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 78% على اساس سنوي مسجلة نحو 51 مليون درهم.

كما تراجعت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ذاته بنحو 87% على اساس سنوي وصولا إلى نحو 133 مليون درهم.كما ذكرت “CNBC عربية

وأواخر أكتوبر 2019 حذر رئيس شركة داماك العقارية الملياردير الإماراتي حسين سجواني من كارثة اقتصادية في دبي، ما لم تتوقف أعمال البناء الجديدة في قطاع العقارات لمدة عام على الأقل.

تحذير سجواني جاء في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية، قال فيها إن الإفراط في أعمال الإنشاءات بما يزيد عن الحاجة يهدد بكارثة اقتصادية.

رئيس شركة داماك العقارية الملياردير الإماراتي حسين سجواني

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