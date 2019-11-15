“شاهد” فنان كويتي يخرج عن صمته ويفضح شركة “داماك” الإماراتية.. ماذا فعلت معه منذ 5 سنوات وحتّى الآن؟

أبدى الممثل الكويتي المعروف حسن البلام استياءه من عدم التزام شركة داماك العقارية الإماراتية بوعودها مع الزبائن.

وقال “البلام” في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعيّ، إنه اشترى من الشركة العقارية منذ حوالي 5 سنوات، وكان الإتفاق على أن يتم التسليم بعد 3 سنوات، ثم جرى تمديد موعد التسليم عامين دون إبداء الاسباب.

{وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ}

الاقتصاد الهش راح وطي..

حسن البلام الممثل في الكويت ضاق به الحال من وعودهم يتكلم عن الشركة العقارية دماك في #دبي #الامارات pic.twitter.com/Owa66YH5Cj — الأدعم (@boabdlrahman3) November 15, 2019

يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه أرباح شركة “داماك” المدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 78% على اساس سنوي مسجلة نحو 51 مليون درهم.

كما تراجعت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ذاته بنحو 87% على اساس سنوي وصولا إلى نحو 133 مليون درهم.كما ذكرت “CNBC عربية“

وأواخر أكتوبر 2019 حذر رئيس شركة داماك العقارية الملياردير الإماراتي حسين سجواني من كارثة اقتصادية في دبي، ما لم تتوقف أعمال البناء الجديدة في قطاع العقارات لمدة عام على الأقل.

تحذير سجواني جاء في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية، قال فيها إن الإفراط في أعمال الإنشاءات بما يزيد عن الحاجة يهدد بكارثة اقتصادية.