قطر تنتصر في النهاية.. مستشار ابن زايد يكشف عن تطورات مهمة لحل الأزمة الخليجية ويقول إنها أقرب مما تتوقعون

أثار الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ضجة كبيرة على تويتر بعد تغريدة نشرها أكد فيها على وجود تطورات كبيرة بملف حل الأزمة الخليجية وأن نهاية الخلاف قريبة جدا.

ونشر “عبدالله” في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) وحازت على تفاعل كبير جدا ما نصه:”أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي باقرب مما تتوقعون.”

هذه التغريدة اثارت ضجة وضجيج واهتمام استثنائي وحصلت على نحو 700 الف مشاهدة في اقل من 24 ساعة منذ إرسالها. تغريدة اشغلتني كما أشغلت غيري اليوم. والمؤكد انها كانت بشارة خير واسعدت قلوب خليجية وعربية تتمنى طي صفحة الخلاف الخليجي عاجلا وليس آجلاً. واليكم حيثيات وتفاصيل عن التغريدة https://t.co/TvK5khz1gh — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 13, 2019

التغريدة التي أثارت جدلا واسعا بشأن قصد مستشار ابن زايد من كلماته المقتضبة دون ذكر تفاصيل خاصة بالتزامن مع إعلان السعودية والإمارات والبحرين مشاركتهم ببطولة “كأس الخليج 24” في الدوحة، ما دفعه لنشر سلسلة جديدة من التغريدات شرح فيها قصده مؤكدا على أن حل الأزمة بات قريبا جدا.

وأوضح مستشار ابن زايد:”قرار مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج 24 في الدوحة قرار سياسي بقدر ما هو رياضي.”

قرار مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج 24 في الدوحة قرار سياسي بقدر ما هو رياضي. كرة القدم رسخت مقولة انا خليجي وافتخر وقد تفتح الباب لسفر الجماهير الرياضية الى قطر لمساندة منتخباتها ما يعني بالضرورة رفع منع السفر الى قطر وعودة اللحمة الخليجية. قريبا سنحتفل بذلك — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 13, 2019

وتابع:”كرة القدم رسخت مقولة انا خليجي وافتخر وقد تفتح الباب لسفر الجماهير الرياضية الى قطر لمساندة منتخباتها ما يعني بالضرورة رفع منع السفر الى قطر وعودة اللحمة الخليجية. قريبا سنحتفل بذلك”

وأكد الأكاديمي الإماراتي أنه بحانب قرار المشاركة في خليجي 24 هناك قرار ايضا بوقف الحملات الإعلامية المسيئة التي تراجعت كثيرا مؤخرا، وضحا أن المبادرة جاءت من الامارات التي قررت وقف اي إساءة لقطر في منابرها الاعلامية.

بحانب قرار المشاركة في خليجي 24 هناك قرار ايضا بوقف الحملات الاعلامية المسيئة التي تراجعت كثيرا مؤخرا. جاءت المبادرة من الامارات التي قررت وقف اي إساءة لقطر في منابرها الاعلامية واتوقع صدور مثل هذا القرار في بقية الدول المقاطعة وفِي انتظار رد إيجابي من قطر بما في ذلك من الجزيرة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 13, 2019

واستطرد:”ومن التطورات الإيجابية تفعيل اللجان الوزارية الخليجية واجتماعها بزخم وبشكل دوري بما فيها اجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون كل ذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية والاستعداد لقمة خليجية خلال شهر ديسمبر. انعقاد القمة الخليجية سيشكل منعطفا مهما وسيعيد الحياة والحيوية للاخوة الخليجية”

ومن التطورات الإيجابية تفعيل اللجان الوزارية الخليجية واجتماعها بزخم وبشكل دوري بما فيها اجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون كل ذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية والاستعداد لقمة خليجية خلال شهر ديسمبر. انعقاد القمة الخليجية سيشكل منعطفا مهما وسيعيد الحياة والحيوية للاخوة الخليجية — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 13, 2019

وشدد مستشار ابن زايد في نهاية تغريداته على أن النية والرغبة صادقة لحل الخلاف الخليجي عبر دبلوماسية كرة القدم والمشاركة في كأس الخليج 24 في الدوحة.

وأضاف:”واكثر من النية والرغبة الصادقة اتخاذ قرارات شجاعة لطي صفحة كانت من اصعب الصفحات وربما من أسوأ السنوات التي مرت على مجلس التعاون.”

وفي إشارة جديدة على قرب انتهاء الأزمة الخليجية وإتمام الصلح الذي يسعى له أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد منذ مدة بين قطر والسعودية، نقلت شبكة بلومبيرغ الأمريكية عن مسؤول خليجي أن الوساطة تُركِّز حالياً على إصلاح العلاقات بين قطر والمملكة السعودية، وسوف تجلب دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام لاحقاً.

وبعد أكثر من عامين على قطع السعودية، والإمارات، والبحرين، علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر الغنية بالغاز، كان لافتاً موافقة البلدان الثلاثة على المشاركة ببطولة «خليجي 24» التي تستضيفها الدوحة.

وكانت المنتخبات الثلاثة قررت عدم خوض منافسات البطولة، التي كان من المقرر أن تنطلق الشهر الجاري، بمشاركة 5 منتخبات فقط هي الكويت وعمان والعراق واليمن بالإضافة الى قطر المضيفة.

ونقلت الشبكة عن مسؤول سعودي كبير في واشنطن، الأسبوع الماضي، قوله إن قطر أيضاً قد بدأت تتَّخِذ خطواتٍ في إصلاح العلاقات مع جاراتها.

وبينما تستعد المملكة السعودية لبيع حصةٍ كبرى من شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، تظهر إشاراتٌ تفيد بأن وليّ العهد، الأمير محمد بن سلمان، يحاول حلَّ الصراعات التي ألقت بظلالها على الاستقرار السياسي للمملكة.

ولهذا الغرض يُكثّف وليّ العهد جهوده لإنهاء الحرب التي استمرت لأربعة أعوام في اليمن.