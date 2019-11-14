كاتب عُماني يصف خالد بن سلمان بـ”إطفائي حرائق المنطقة”.. وهذا ما قاله عن دوره في إنهاء حصار قطر

أشاد الكاتب العُماني زكريا المحرمي بالأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، عقب زيارته لمسقط ولقائه السلطان قابوس ووصفه بأنه رجل السلام الصاعد في المنطقة.

وقال “المحرمي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن الجهود الواضحة للأمير خالد بن سلمان في وقف الحرب في اليمن وإنهاء مقاطعة قطر تجعل منه رجل السلام الصاعد وإطفائي حرائق المنطقة.

الجهود الواضحة للأمير خالد بن سلمان في وقف الحرب في اليمن وإنهاء مقاطعة قطر تجعل منه رجل السلام الصاعد وإطفائي حرائق المنطقة pic.twitter.com/ISRi9rjW1i — زكريا المحرمي (@almuharrmi) November 14, 2019

والاثنين، الماضي استقبل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ببيت البركة في العاصمة مسقط.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية (أونا) نقل ابن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أخيه السلطان قابوس بن سعيد، وتمنياته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار.

جلسة مباحثات بين معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية #السعودية، تم خلالها استعراض العلاقات بين البلدين وبحث مجالات التعاون بين وزارتي الدفاع وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك pic.twitter.com/X3u3z0gW5y — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 11, 2019

من جهته حمل السلطان الضيف تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق مزيدًا من التطور والنماء.

وبحسب “الشرق الأوسط” السعودية التقى الأمير خالد بن سلمان في مسقط، اليوم الاثنين، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني في سلطنة عمان الفريق أول سلطان النعماني، كلاً بمفرده.

وبحث نائب وزير الدفاع السعودي خلال اللقاءين عدداً من الموضوعات شملت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والجهود المشتركة لحماية أمن المنطقة.

كما تناول اللقاءان سبل تعزيز الجهود المشتركة لمحاربة التطرف والإرهاب، وسبل تدعيم مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.