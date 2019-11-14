خلعت حجابها لتدخل عالم الأزياء.. تامر عاشور يعلن فسخ خطوبته من ملكة جمال الكون

أعلن المغني المصري تامر عاشور انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون بعد 3 أشهر فقط من إعلان خطبته.

وكتب عاشور، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «الحمد لله رب العالمين على كل شيء، تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي، وأتمنى لها كل التوفيق»، وسرعان ما حذف التغريدة، لكن مواقع فنية التقطت صورة شاشة (Screen Shot) لها.

بعد 3 أشهر خطبة

كانت علاقة حب جمعت النجم الشاب (35 عاماً) مع ملكة جمال الكون لعام 2019، وأعلنا خطبتهما بعد حفل عائلي اقتصر على الأهل مطلع سبتمبر/أيلول 2019.

وقتها، نشر عاشور المشهور بتقديم أغانٍ حزينة عن الفراق صورة تجمعه بدارين، وأعلن عن قصة حب كبيرة نشأت بينهما من فترة قريبة.

وكتب على إنستغرام: «مش هذوق في الكلام وأقول قصة حب كبيرة أنا عرفت دارين من فترة قريبة وهقول إن دارين إنسانة مخلصة ومحترمة.. وهقول إني بحبها قدام كل الناس، وأتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة»، لكنه حذف الصور الخاصة بدارين بعد إعلان فسخ الخطوبة.

أعلن الخطبة بعد ولادة طفلته الأولى

ورُزق عاشور في فبراير/شباط 2019 بطفلته الأولى من زوجته الأولى سمر أبو شقة، واختار لها اسم «أيام»، وهو نفس عنوان ألبومه الغنائي الأخير الذي طرحه في شهر مارس/آذار 2019، وضم 12 أغنية.

وأثار إعلانه الخطبة وقتها جدلاً، حول استمرار زواجه من سمر، خاصةً مع تداول مواقع فنية أخباراً عن انفصاله بعد شهر العسل، وتحديداً في نوفمبر/تشرين الأول 2017 وأكدها عاشور بنفسه بعد 5 أشهر وتحديداً في مارس/آذار 2018، إذ قال وقتها إنه بسبب اختلاف الشخصيات، لكنهما عادا لبعضهما مرة ثانية وتشاركا الظهور في أكثر من مناسبة فنية واجتماعية.

من هي دارين حلمي؟

ودارين، تخرجت في كلية الإعلام، وكانت مرشحة مصر في مسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة، التي أقيمت مطلع العالم الحالي، وكانت قد خلعت الحجاب في مايو/أيار 2017 لتبدأ مسيرتها في عالم الأزياء.

وقبل أشهر من إعلان خطبتها، نشرت فيديو وهي تغني إحدى أغاني تامر عاشور عبر حساباتها على الشبكات الاجتماعية، وعلقت عليه: «كل أول ليه نهاية.. شيلوا ألبوم تامر عاشور من دماغي».