وزير الدفاع السعودي في سلطنة عمان بشكلٍ مفاجئ
وزير الدفاع السعودي في سلطنة عمان بشكلٍ مفاجئ
الهدهد

السعودية تلقت ضربات متتالية وهذا ما تريده.. مغرد قطري يكشف سبب زيارة ابن سلمان لسلطنة عمان

كتب خاص "وطن"
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علق مغرد قطري شهير، على التغير الحاصل في السياسة بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها، نائب وزير الدفاع السعودي إلى .

وقال المغرد القطري “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن زيارة ابن سلمان للسلطنة عمان جاء بهدف طلب الوساطة العمانية مع والحوثي.

وأشار بوغانم إلى الموافقة السعودية المفاجئة في مشاركتها في بطولة كأس الخليج في قطر بعد رفضها سابقا”، لافتاً أيضاً إلى أنها تأتي في نفس السياق وهي محاولات (سعودية لتعديل اوضاعها خارجيا) بعد تلقيها عدة ضربات متتاليه..

وأجرى نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، سلسلة لقاءات مع مسؤولين عمانيين أبرزهم بن سعيد، في زيارة مفاجئة الاثنين الماضي.

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وتعد مسقط معروفة بأنها أبرز وسطاء الملف اليمني، كما يُسند لخالد بن سلمان مسؤولية الملف اليمني، وينسب له إنهاء أزمة الحكومة اليمينة ومجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والتي توجت مؤخرا باتفاق ، وفق تقارير إعلامية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر / أيلول 2014.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو / حزيران.

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