السعودية تلقت ضربات متتالية وهذا ما تريده.. مغرد قطري يكشف سبب زيارة ابن سلمان لسلطنة عمان

علق مغرد قطري شهير، على التغير الحاصل في السياسة السعودية بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها، نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى سلطنة عمان.

وقال المغرد القطري “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن زيارة ابن سلمان للسلطنة عمان جاء بهدف طلب الوساطة العمانية مع إيران والحوثي.

ذهاب خالد بن سلمان

نائب وزير الدفاع السعودي لسلطنة عمان

من اجل وساطه عمانيه بين ايران والحوثي

وموافقة السعوديه المفاجئه في مشاركتها

في بطولة كأس الخليج في قطر

بعد رفضها سابقا"

جميعها تأتي في نفس السياق

وهي محاولات سعوديه لتعديل اوضاعها خارجيا" بعد تلقيها عدة ضربات متتاليه..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) November 13, 2019

وأشار بوغانم إلى الموافقة السعودية المفاجئة في مشاركتها في بطولة كأس الخليج في قطر بعد رفضها سابقا”، لافتاً أيضاً إلى أنها تأتي في نفس السياق وهي محاولات (سعودية لتعديل اوضاعها خارجيا) بعد تلقيها عدة ضربات متتاليه..

وأجرى نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، سلسلة لقاءات مع مسؤولين عمانيين أبرزهم السلطان قابوس بن سعيد، في زيارة مفاجئة الاثنين الماضي.

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وتعد مسقط معروفة بأنها أبرز وسطاء الملف اليمني، كما يُسند لخالد بن سلمان مسؤولية الملف اليمني، وينسب له إنهاء أزمة الحكومة اليمينة ومجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والتي توجت مؤخرا باتفاق الرياض، وفق تقارير إعلامية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر / أيلول 2014.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو / حزيران.