مشاهد تقشعر لها الأبدان.. هكذا تقتل إسرائيل بصواريخها وإرهابها أبناء قطاع غزة في التصعيد المتواصل لليوم الثاني

يستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، ووسعت قوات الاحتلال دائرة استهدافها وكثفت غاراتها؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 23 و70 مصابا حتى اللحظة.

ويواصل جيش الاحتلال شن غاراته الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ويقول إنه يستهدف مواقع حركة الجهاد الإسلامي، بعد أن أعلن عن اغتيال القيادي فيها بهاء أبو العطا أمس الثلاثاء.

أصحاب القلوب الضعيفة والأطفال، لا تشاهدوا هذا الفيديو رجاءً..



هكذا تقتل اسرائيل بصواريخها وإرهابها ابناء قطاع #غزة في التصعيد المتواصل. pic.twitter.com/siyMrqI9Me — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) November 13, 2019

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع قطاع غزة، واستدعى الجيش الإسرائيلي مئات من جنود الاحتياط، بعد إعلان حالة التأهب والاستنفار في المدن والبلدات الإسرائيلية، على مدى ثمانين كيلومترا من حدود قطاع غزة.

تحديث وزارة الصحة – قطاع غزة 3:20م ||



حصيلة التصعيد الاسرائيلي يومي الثلاثاء والاربعاء 12/13-11-2019



🚨 23 شهيدا من بينهم 3 اطفال وسيدة و 71 اصابة بجراح مختلفة من بينهم 30 طفل و13سيدة#غزة_تقاوم pic.twitter.com/VpOjP7dVTw — معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) November 13, 2019

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الاستثنائية لحكومته إن إسرائيل ستواصل توجيه الضربات لحركة الجهاد الإسلامي، مؤكدا أن قواته دمرت أهدافا وصفها بالمهمة لحركة الجهاد.

الجيش الصهيوني يرتكب مذبحة بحق عائلة عياد في #غزة..



أسماء الشهداء في استهداف حي التفاح||

الأب/ رأفت محمد عياد

الابن/ إسلام رأفت محمد عياد

الابن/ امير رأفت محمد عياد



رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته. pic.twitter.com/rJwp7FAWin — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) November 13, 2019

وأعلن نتنياهو أن أمام حركة الجهاد الاسلامي “خيارا واحدا”: إما وقف الهجمات أو التعرض لمزيد من الضربات.

في غضون ذلك، واصلت طائرات الاحتلال قصفها، صباح اليوم الأربعاء، لمجموعة من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية بصاروخ واحد أرضا زراعية بحي تل الهوا غرب مدينة غزة ملحقة أضرارا مادية بعدد من المنازل التي تحطم زجاجها.

تابعوهم واعرفوا على الأقل أخبارهم فهم إخوانكم وقد حُجِبوا عنكم ويسعدهم أن تذكروهم #غزة_تحت_القصف — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) November 13, 2019

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أرضا زراعية شرق دير البلح ومنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، حسب المصدر نفسه.

وفي السياق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، صباح اليوم، أن رشقة صاروخية ضربت إسرائيل من قطاع غزة بعد ليلة هادئة.

غزة ايقونة الصمود و مشعل المقاومة و لواء المجد المرفوع

هكذا يصنع الابطال المجد و التاريخ اللهم انصرهم و فرج كربهم و ارحم شهداءهم pic.twitter.com/XBnccqI5bi — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 13, 2019

وأضافت أن صافرات الإنذار دوت بعد إطلاق صواريخ باتجاه المجتمعات الحدودية مع غزة ومنطقة سهل يهوده وبيت شيمش.

وحسب الصحيفة، تعرضت إسرائيل لنحو 200 قذيفة صاروخية أمس الثلاثاء، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

العين تُقاوم المخرز

والجسد العاري يقف في وجه السوط

والضحية ندُّ الجلاد

هنا غزة المدينة التي لا تركع إلا حين تُصلي ❤️ pic.twitter.com/VsucoY7zKH — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) November 13, 2019

هذا وأصيبت إسرائيلية، الاربعاء، بجروح إثر سقوط صاروخ على مبنى في في مدينة عسقلان.

وذكرت المصادر العبرية، أن المصابة نقلت إلى مستشفى برزلاي في عسقلان لتلقي العلاج، ووصفت إصابتها بالمتوسطة.

#شاهد|| #سرايا_القدس تعرض فيديو مصور لصليات صاروخية قامت باطلاقها باتجاه مدن ومغتصبات العدو في إطار ردها على العدوان الصهيوني المتواصل على #غزة. pic.twitter.com/ro8uHFEp0Z — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) November 13, 2019

وسبق الإعلان عن سقوط الصاروخ إطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان.

رد المقاومة

في المقابل، تستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل.

فقد أعلنت سرايا القدس (الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي) استهداف عدد من المدن الإسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة بعشرات الرشقات الصاروخية.

وقالت سرايا القدس في بيان إنها أصابت أهدافا في القدس وتل أبيب وأسدود وعسقلان بدقة عالية، وأكدت السرايا استمرار ردها على غارات الاحتلال الإسرائيلي واغتيال القيادي أبو العطا.

وفي البداية، أعلن جيش الاحتلال رصد 190 قذيفة أطلقت من غزة، كما أعلن حالة الاستنفار حتى مسافة ثمانين كيلومترا، واستدعى المئات من جنود الاحتياط.