“لسان” محمد بن زايد بـِ”تويتر” أغاظه لجوء السعودية للسلطان قابوس فخرج بهذه التغريدة

قال المغرّد الإماراتي سيّء الصيت والسمعة حمد المزروعي الذي يعتبره مراقبون “لسان ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد” في تويتر، إن مقاطعة قطر مستمرة.

ونشر المزروعي تغريدةً قال فيها: “المقاطعة باقية وتتمدد”، بعد تداول أنباء عن “مصالحة على الأبواب” بين قطر والسعودية.

المقاطعة باقية وتتمدد 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 12, 2019

وتتناقض تغريدة “المزروعي” مع ما أشار إليه مستشار محمد بن زايد، الأكاديمي الاماراتي عبدالخالق عبدالله، حينما بشّر الخليجيين في تغريدةٍ أمس الثلاثاء “بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي باقرب مما يُتوقع”.

أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي باقرب مما تتوقعون. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 12, 2019

ونقلت شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية عن مسؤول خليجي أن الوساطة تُركِّز حالياً على إصلاح العلاقات بين قطر والسعودية، وسوف تجلب الإمارات للانضمام لاحقاً.

وبعد أكثر من عامين على قطع السعودية، والإمارات، والبحرين، علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر الغنية بالغاز، كان لافتاً موافقة البلدان الثلاثة على المشاركة ببطولة “خليجي 24” التي تستضيفها الدوحة.

وكانت المنتخبات الثلاثة قررت عدم خوض منافسات البطولة، التي كان من المقرر أن تنطلق الشهر الجاري، بمشاركة 5 منتخبات فقط هي الكويت وعمان والعراق واليمن بالإضافة الى قطر المضيفة.

ونقلت الشبكة عن مسؤول سعودي كبير في واشنطن، الأسبوع الماضي، قوله إن قطر أيضاً قد بدأت تتَّخِذ خطواتٍ في إصلاح العلاقات مع جاراتها.

وجاء الحديث عن مؤشرات حل الازمة الخليجية بعد زيارةٍ أجراها نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان الى سلطنة عمان ولقائه بالسلطان قابوس بن سعيد، فيما يؤكد مختّصون أنّ “الحل في مسقط”.