قتلى وجثث متفحمة وانقطاع للكهرباء.. “شاهد” لحظة الانفجار المروع لخط بترول رئيسي في مصر

أكدت وسائل إعلام مصرية وقوع انفجار في خط غاز بمدينة “إيتاي البارود” بمحافظة البحيرة شمالي مصر، الأربعاء، ما أدى لوقوع عدد كبر من القتلى والمصابين.

وكشفت مصادر أن فرق الإنقاذ والحماية المدنية تواصل التعامل مع آثار الانفجار، فيما تم الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف ومثلها من عربات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

وحدث الانفجار في منطقة تسمى عزبة المواسير، نتيجة تسريب مواد بترولية من خط أنابيب تابع لشركة طنطا للبترول.

لا اله الا الله

خط بنزين اتفجر ف البحيره وفي ناس كتيره اتوفت وجثث كتيره اتفحمت ادعو للناس دي ب الرحمه ويشفي المصابين وينجينا من البلد دي #ايتاي_البارود pic.twitter.com/ECQ6rwbXvB — SaaaM_ezZaT_74 (@74Saaam) November 13, 2019

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وتصدر وسم “#ايتاي_البرود” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر مصر خلال وقت قياسي.

كارثة جديدة في إيتاي البارود ..

الأخبار تتري بمصرع وإصابة العديد من المواطنين نتيجة كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزبة “المواسير – معنيا ” بمركز إيتاي البارود

نتج عنه تسرب للبنزين في الترعة المجاورة

ومن ثم إشتعال النار وإنفجار في جزء من الخط..!#ايتاي_البارود pic.twitter.com/IZ5HUHmtuN — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) November 13, 2019

#عاجل | رفع حالة الطوارئ بمستشفيات #البحيرة لاستقبال المصابين من حريق خط بترول طنطا في #إيتاي_البارود وقطع الكهرباء عن عزبة المواسير للسيطرة على الحريق pic.twitter.com/p7lZ1ibPZv — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 13, 2019

وأكد ناشطون أن الخسائر الكبيرة ترجه لإهمال السلطات التي كانت على علم بوجود تسرب في خط الغاز، ولم تتخذ الإجراءات المطلوبة للسلامة وإبعاد المواطنين عن مكان العطل.

الكارثة إن المسئولين فى #ايتاي_البارود على علم بمشكلة خط البترول من بدرى ومفيش أى إجراء إتعمل لحل المشكلة ولا حتى فكروا يعملوا كردون ويخلوا الناس الموجوده فى المنطقة وفى الآخر الخط إنفجر والناس ماتت ! pic.twitter.com/LOCfVJgCUS — Ahmed Salama (@AhmedSalama) November 13, 2019

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

يارب سلم

طيارات الجيش فين أعملوا مرة حاجة للشعب ؟#إيتاي_البارود https://t.co/iBDwxkR528 — Menna🦋 (@Menna____A) November 13, 2019

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة، تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة، ولم يسفر الحادث عن وقوع فيات أو إصابات حتى الآن.

وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.

تفحم جثث خلال حريق و اشتعال النيران

فـ قرية بـ #البحيرة بسبب تسريب مواد

بترولية بخط أنابيب.. ورفع الطوارئ في

المستشفيات..يارب سلم يارب لطفك..🙏#ايتاي_البارود pic.twitter.com/rZRAISDxrv — JasyDeAna~🌼 (@Jas_deana22) November 13, 2019

وكتب صفحة الإفتاء المصرية على حسابها بتويتر تفاعلا مع الحادث:””إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه” اللهم الطف بعبادك يا لطيف”