كاتب إماراتي أصيب بالجنون بعدما مرغت قطر أنوف قادة الحصار بالتراب ووافقوا على المشاركة في “خليجي24”

وضع الاعلامي الإماراتي، ماجد الرئيسي، نفسه في موقف محرج للغاية، بعد تغريدة مثيرة أطلقها معلقاً على “رضوخ الامارات” ومن معها من دول الحصار “السعودية والبحرين”، للمشاركة في بطولة “خليجي24”, المنوي إقامتها على أرض “عدوتهم” قطر نهاية الشهر الجاري.

وحاول الرئيسي في تغريدة رصدتها “وطن”، أن يخفف من حدة اللطمة القوية التي تعرضت لها الإمارات، قائلاً :” الاعتقاد بأن المشاركة الرياضية هو انتصار سياسي هو اعتقاد صاحب المنطق الأعوج “.

وزاد على ما سبق ( المشكلة ليست مع كرة، المشكلة أساسها سلوكيات لن تعالج إلا بتنفيذ ١٣ شرط ).!!

الاعتقاد بأن المشاركة الرياضية هو انتصار سياسي هو اعتقاد صاحب المنطق الأعوج،المشكلة ليست مع كرة ، المشكلة أساسها سلوكيات لن تعالج إلا بتنفيذ ١٣ شرط — ماجد الرئيسي 🇦🇪 (@majedalraeesi1) November 13, 2019

وقررت دول الحصار (السعودية والبحرين والإمارات)، المشاركة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي24″، المقررة في الدوحة، وهي مطأطأة رأسها، حيث من المقرر أن تقام تلك البطولة في 24 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، بمشاركة خمسة منتخبات فقط هي الكويت وعمان والعراق واليمن بالإضافة الى قطر المضيفة.

وسريعاً استطاع القطريون إلجام الكاتب الإماراتي الذي أراد أن يطبل لولاة أمره بعد هزيمتهم أمام قطر الصغيرة جداً جداً كما يعتقدون.

وردت الناشطة القطرية أمينة الكواري قائلة للرئيسي :” روح قول هالكلام لمستشاركم اللي كان فرحان امس ويبشركم بالصلح مع قطر عشان دعيناكم لكاس الخليج”, وأضافت :” وعلى فكرة قطر وشعب قطر بخير بدونكم ولله الحمد ولاتغير علينا شي الا زدنا خير ونعمة وتكاتف ومحبة لحكومتنا ولقائدنا المجد ولاحد يبي صلحكم ولاخرابيطكم اللي عادينها سياسة “.

روح قول هالكلام لمستشاركم اللي كان فرحان امس ويبشركم بالصلح مع قطر عشان دعيناكم لكاس الخليج !

وعلى فكرة قطر وشعب قطر بخير بدونكم ولله الحمد ولاتغير علينا شي الا زدنا خير ونعمة وتكاتف ومحبة لحكومتنا ولقائدنا المجد ولاحد يبي صلحكم ولاخرابيطكم اللي عادينها سياسة … — أمينة الكواري (@alkuwari_ameena) November 13, 2019

فيما سخر بوخالد الكبيسي من تغريدة الرئيسي قائلاً له :” المكابره رغم الرضوخ العلني.. حاصرتوا قطر جو وبر وبجر ومنعتوا من يتعاطف معها ورفضتوا المشاركه في جميع الأنشطة الرياضية وتم رفض المشاركه في كاس الخليج ومن ثم قررتوا المشاركه ع العموم من عادات واخلاق أهل قطر اكرام الضيف وما قمتوا به سابقاً برمي النعل وشتم منتخب قطر لن تروه عندنا “.

المكابره رغم الرضوخ العلني 😏

حاصرتوا قطر جو وبر وبجر ومنعتوا من يتعاطف معها ورفضتوا المشاركه في جميع الأنشطة الرياضية وتم رفض المشاركه في كاس الخليج ومن ثم قررتوا المشاركه ع العموم من عادات واخلاق أهل قطر اكرام الضيف وما قمتوا به سابقاً برمي النعل وشتم منتخب قطر لن تروه عندنا — بوخالد الكبيسي (@FsTui17lqlmJx2e) November 13, 2019

إذا كانت المشكلة ليست مع الكره فلماذا رفضتم المشاركة من البداية والان تراجعتم عن موقفكم خليك محضر خير فلربما يكون في هذا التجمع الأخوي مايغسل النفوس وتعود دول الخليج كما كانت خليجنا واحد ومصيرنا واحد فهذه هي أمنية كل خليجي شريف — أبو الأمين اولاد سلمان (@abuameen5050) November 13, 2019

احمق من كان يظن ان للأن ان الشروط ال13 سيتم تنفيذها .. انتقها بارك الله فيك

اما بخصوص البطوله فهي ستقام بكم وبدونكم — ﮼طالب،المري (@t_almarrri_) November 13, 2019

لعلمك اخر ناس نفكر نتصالح معاها انتم لانك خونه وانتوا المخطط الرئيسي ل حصار قطر بس فشلتوا مثل ما فشلتوا وانهزمتوا في اليمن وانطردتوا ومحد صدقكم ولا حد قاطعنا معاكم الا موريشيوس قدر وجه معزبك شيطان العرب — نوف بنت ناصر آل ثاني (@Mi_Amore_Qtr) November 13, 2019

١٣ مطلب نقعه واشرب مايه يقولون ينفع للخونة امثالكم ويغسل القلوب السودا والخبيثة والحقيرة ويمكن تصيرون رجاجيل وترجعون 🥕🥕🥕 — Umnasser (@Umnasse56439459) November 13, 2019

وبعودة مشاركة “الثلاثي” سيتم إجراء قرعة جديدة وفق النظام السابق الذي يتمثل في توزيع المنتخبات الثمانية على مجموعتين، تضم كل منها أربعة فرق، على ان تقام المنافسات في الموعد المحدد سابقاً.

الجدير ذكره أن البطولة شهدت ارتفاع عدد المنتخبات إلى 8، بدءاً من النسخة الـ17 في الدوحة العام 2004، وباتت الدورة تقام بنظام توزيع الفرق على مجموعتين يتأهل منهما صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي، على ان يلتقي الفائزان فيه في المباراة النهائية.

وكان الاتحاد القطري للعبة أكد في بيانات صحافية سابقة ترحيبه بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في أي وقت يسبق انطلاق البطولة.