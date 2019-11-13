هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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“خلي أيمن يلحقني”.. صديق هيثم أحمد زكي يفجر مفاجأة ويكشف استغاثة الراحل بخطيبته قبل وفاته بدقائق

كتب وطن
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فجر الصديق المقرب للفنان المصري الراحل ، مفاجأة من العيار الثقيل، كاسفاً عن أن الراحل استغاث بخطيبته قبل وفاته بدقائق.

وأكد أحمد، في مقابلة مع برنامج “et بالعربي” أنه تلقى 4 مكالمات هاتفية من خطيبة هيثم، وعلم منها أن الفنان الراحل هيثم حدثها هاتفيا قبل وفاته، قائلا: “خلي أيمن يلحقني”.

وأوضح صديق الفنان الراحل، أن علاقته بهيثم تعود إلى 8 أعوام مضت، حيث كان معتادا على المبيت معه في منزله، إلا أنه تخلف عن هذه العادة يوم الوفاة بسبب ظرف عائلي.

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يذكر أن هيثم أحمد زكي قد وافته المنية، صباح الخميس الماضي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

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