“شاهد” خلف الحبتور يكشف بصورة نادرة للسلطان قابوس طبيعة العلاقة بين السلطنة والإمارات قبل حكم “شيطان العرب”

نشر رجل الأعمال الإماراتي البارز والملياردير خلف الحبتور، صورة نادرة تجمع السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بالشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي الراحل.

وعلق “الحبتور” على الصورة التي نشرها بحسابه الرسمي على تويتر ورصدتها (وطن) بقوله:”صورة تاريخية تجمع المغفور له بإذن الله #الشيخ_راشد بن سعيد آل مكتوم مع #السلطان_قابوس، اطال الله عمره، في جلسة عفوية، متواضعة، تجسد روح الأخوة وبساطة التواصل بين قادتنا في #الخليج_العربي.”

صورة تاريخية تجمع المغفور له بإذن الله #الشيخ_راشد بن سعيد آل مكتوم مع #السلطان_قابوس، اطال الله عمره، في جلسة عفوية، متواضعة، تجسد روح الأخوة وبساطة التواصل بين قادتنا في #الخليج_العربي.

ندعو الله أن يجمعنا دائماً في #مجلس_التعاون_الخليجي على الاحترام والشفافية والبساطة والمحبة. pic.twitter.com/VnxJs6bv3z — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) November 13, 2019

وتابع:”ندعو الله أن يجمعنا دائماً في #مجلس_التعاون_الخليجي على الاحترام والشفافية والبساطة والمحبة.”

إلا أن النشطاء كان لهم رأيا آخرا بخصوص الصورة مخالف لهدف الحبتور الذي أراد إيصاله، مؤكدين أن هذه العلاقات المتينة بين السلطنة والإمارات دمرها شيطان العرب محمد بن زايد الذي يحارب عُمان ويكيد لها في الخفاء لمواقفها الحيادية من أزمات المنطقة.

مع إحترامي لأمنية الفاضل الحبتور .هذا إبان الزمن الجميل الذي سوف لن نراه مرة أخرى . — إنسان بلا وطن (@AQ5fvdTgYCGlEK5) November 13, 2019

أيام قلوب الصافية والرحيمة…. 😑 — Almazem 101 (@almazmi_hani) November 13, 2019

صورة من صلالة



عندما كانت القلوب صافية



حسبي الله من فرق اهل الخليج — عبوووود (@sas85626042) November 13, 2019

وكانت كشفت وكالة الأنباء العمانية في يناير2011 عن تمكن الأجهزة الأمنية العمانية من القبض على “شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفة نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري”.

وفي شهر مارس 2019، ألمح وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى ضبط بلاده خلية تجسس لدولة من الجيران لم يسمها، مشيرا إلى أن “مثل هذه الأمور تحدث بين الجيران”.

جاء ذلك تعقيبا على سؤال من مديرة جلسة لـ”النادي الثقافي العماني” بشأن عدم رد الوزير على سؤال من أحد الحاضرين حول ضبط خلية تجسس بالبلاد، حسب ما تضمنه فيديو نقله حساب النادي عبر “يوتيوب”.

وقال علوي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة عن السياسية الخارجية لعمان، إن “مثل هذه الأمور تحصل بين الجيران”؛ ما دعا الحضور للضحك، دون أن يتضح هل كان أسلوب الوزير تهكما وسخرية أم لا، غير أنه كان يتحدث بهدوء كعادته.

وأضاف: “نحن نتعامل مع كل جوارنا بشيء من اللطف، الكل واحد”، دون أن يعطي ردا واضحا بشأن تفاصيل الخلية ولا اسم الدولة.

وكان الصحافي العُماني المعروف مختار الهنائي، كشف عن أنه تم الحُكم في القضية الأمنية المعروفة بـ”خلية التجسس الإماراتية”.

وقال “الهنائي” في تغريدةٍ على حسابه بموقع “تويتر”: “بتهم “التخابر في زمن السلم” أصدرت محكمة الجنايات بمسقط اليوم حكمها في “القضية الأمنية” بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعماني واحد وبراءة آخر”.

وأوضح أن “الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين”، ولفت إلى أنه قد كون هناك أحكام أكبر لم يتسنَ له معرفتها بسبب سرية الجلسات.

وقال في تغريدته تلك إنه تم محاكمة المتهمين كلًا على حده.