شاهد ما يحدث في دولة “السعادة”! .. اماراتية تنشر “فضيحة” لزوجة ابنها على “تويتر”!

نشرت جدّة إماراتية تسجيلاً صوتياً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، كاشفةً عن تعرّض حفيدها للتعنيف من قِبَل والدته، وتطالب بحضانته.

#انقذوا_الطفل_الاماراتي_احمد



جدة طفل تربي ابن ولدها البالغ ٥ سنوات، و حسب ماتم تداوله ان الام الغير مواطنة عادت من بلدها لتأخذ حضانة الطفل التي قامت بضربه وتحريقه.



pic.twitter.com/q7iNF9I8rZ — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) November 12, 2019

وتقول الجدة في التسجيل، إن حفيدها لابنها يبلغ من العمر 5 أعوام، وقد تربى لديها بعد أن تركته والدته الأجنبية لمدة عامين قبل أن تعود وتأخذه لديها، مستفيدةً من حقها في الحضانة.

وتتهم الجدّة الأم بتعنيف ابنها بالضرب والحرق، وإن لديها تقريرًا طبيًا من إحدى المستشفيات يثبت ادعاءاتها، مرفقةً صوراً ليد ورجل الطفل وقد تعرضتا للحرق .



وعبّر مغردون عبر هاشتاغ ”#انقذوا_الطفل_الاماراتي_أحمد“ عن تضامنهم مع الطفل وجدّته .

#انقذوا_الطفل_الاماراتي_احمد😔#قانون_الطفل_وديمة



جده الطفل تربي ابن ولدها من ولادته وتاتي الأم من بلادها بعد ان تركتهم سنتين ثم تاخذ الحضانه وتقوم بضرب الطفل وحرقه!



العنف لايوّلد الا العنف،ومخرجاته اشخاص مرضى نفسيا يعانون من امراض نفسية تفتك بالمجتمع !



نرجو سرعة التدخل! pic.twitter.com/GETAlRUbKY — Al Rawan (@RawanAlT1989) November 12, 2019

نعيد ونكرر مو لازم تنجبون أطفال إذا انتم مرضى نفسيين!!!!

ناس تتمنى أطفال ومو لاقية وناس عندها أطفال وتعذبهم!! #انقذوا_الطفل_الاماراتي_احمد pic.twitter.com/TMQJhmMcKE — 💛 yahya | يحيى (@1_yahyaa) November 12, 2019

#انقذوا_الطفل_الاماراتي_احمد في قانون اسمه (قانون وديمة) يحمي الاطفال من اي اعتداء ، دام القضاء حكم بالحضانه للام اتمنى من الجدة الاستئناف وان شاء الله القضاء الاماراتي مابيقصر♥️. — 🍫♥. (@88188_) November 12, 2019