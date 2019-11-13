أرامكو تتخذ هذه القرار لأول مرة في تاريخها قبل أيام من طرح أسهمها للاكتتاب

نقلت مجلة “US News” الأمريكية عن مصدران مطلعان، تأكيدهما أن أرامكو السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، عيّنت أول رئيسة لأحد مكاتبها الخارجية، نقلاً عن .

وقال المصدران إن هذه المرأة التي تُدعى مروة الخزيم ستدير مكتب أرامكو آسيا سنغافورة اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول القادم لتحل محل نادر العرفج.

ويُذكر أن مروة الخزيم هي حالياً مديرة سلسلة التوريد في شركة أرامكو للكيميائيات، أحد فروع أرامكو، وفقاً لملفها الشخصي على موقع لينكد إن.

ويأتي تعيينها قبل أن تبدأ الشركة الأكثر ربحية في العالم في طرح بعض أسهمها للبيع في 17 نوفمبر/تشرين الثاني في اكتتاب عام أولي قد يجمع ما بين 20 مليار و40 مليار دولار.

ولم ترد أرامكو السعودية في الحال على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الموافقة على طلب شركة أرامكو، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات تأجيل طرح أرامكو 5% من أسهمها في السوق المحلية، إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين، وكان من أبرز أسباب التأجيل تعرض منشآت تابعة لها لهجمات من الحوثيين.