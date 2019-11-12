“شاهد” مستوطنون مذعورون من صواريخ غزة وفرار جماعي إلى الملاجئ وإسرائيل تعلن حالة الاستنفار القصوى

كثفت حركة الجهاد الإسلامي صواريخها على المستوطنات الإسرائيلية ردا على اغتيال القيادي في سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) بهاء أبو العطا وزوجته، ما دفع الاحتلال لإعلان حالة التأهب والاستنفار القصوى على مدى 80 كم من حدود قطاع غزة.

#فيديو | هروب مئات الإسرائيليين للملاجئ من محطة القطارات المركزية في تل أبيب وسط الكيان الإسرائيلي pic.twitter.com/DF3afzJrIS — Ammar| من غزة (@AmmarQudeh) November 12, 2019

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن ما لا يقل عن 150 قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع منذ اغتيال إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم للقيادي في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزلا بقطاع غزة.

ويتجدد بين الفترة والأخرى إطلاق صافرات الإنذار في مدينة أسدود وعدد من المواقع جنوبي إسرائيل، بحسب محطات التلفزة الإسرائيلية. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق طرق تصل إلى مستوطنات قريبة من الغلاف مع غزة.

اليهودي ابن اليهودي سائق السيارة السوداء كاد أن لاينجو من صاروخ غزة اليوم ولكن لم يحِن أجله pic.twitter.com/ozj18NaRzW — حامد العلي (@Hamed_Alali) November 12, 2019

وتداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر مدى الرعب والذعر الذي أصاب المستوطنين جراء صواريخ المقاومة التي انهالت عليهم كالمطر.

فيديو ثالث لفلسطينيين يضحكون على هلع اليهود من صواريخ غزة pic.twitter.com/5wX7SuvNIK — حامد العلي (@Hamed_Alali) November 12, 2019

ورصدت وسائل إعلام مشاهد من الدمار الذي لحق بمدن وقرى إسرائيلية وقعت تحت صواريخ المقاومة في غزة.

يديعوت أحرونوت: لأول مرة منذ حرب الخليج يتم إلغاء الدراسة بالكامل في "تل أبيب"، لحوالي مليون طالب و80000 مدرس وعامل في قطاع التعليم بسبب توتر الأوضاع في #قطاع_غزة. pic.twitter.com/pFRRXCBQOz — MOHAMED EL HÉDI BEN SALAH (@MOHAMEDELHDIBE3) November 12, 2019

في المقابل، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من الأهداف الجديدة في مناطق مختلفة من القطاع.

وآخر هذه الغارات أصابت هدفا في بلدة القرارة شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، دون أن يعلن عن وقوع إصابات.

واستهدف قصف إسرائيلي أراضي زراعية في حيّ المنارة، بمدينة خانيونس، وآخر استهدف موقعا عسكريا يتبع لسرايا القدس في المدينة.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي مؤخرا، في بيان، إن الجيش بدأ بقصف “أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي قد أعلن على حسابه بتويتر أن عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام استهدفت مبنى بداخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي بالقطاع. وكشف أن العملية صادق عليها رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو.

وعقب عملية الاغتيال، واصلت إسرائيل قصفها لمناطق بغزة، واستهدفت مباني سكنية، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين جراء قصف استهدف دراجة نارية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما قصف الاحتلال أحد المقار الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بشمال قطاع غزة المحاصَر منذ أكثر من 12 عاما.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش “العدو الإسرائيلي سيدفع الثمن غاليا بعد اغتيال بهاء أبو العطا” مشددا على أنه لا يوجد خيار سوى المواجهة.

وأوضح البطش أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدفع الثمن غاليا.