مفاجأة غير متوقعة .. فضيحة جواسيس السعودية في “تويتر” تطال الملك سلمان .. كيف حدث ذلك؟

كشف مصدر مطلع على تحقيق تجسس السعودية على “تويتر” في فضيحة جديدة غير متوقعة.

وبحسب المصدر، فإنّ صاحب الحساب الأصلي للملك سلمان بن عبدالعزيز على “تويتر” هو مواطن إثيوبي.

وتشير وثيقة المدعي العام الى ان بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان مشغولا بالاستيلاء على الحساب ليلة وفاة الملك عبد الله واتصل مرتين بـ”أحمد ابوعمو” -الموظف السابق في تويتر والمتهم بالتجسس لصالح السعودية، والموقوف لدى السلطات الأميركية- وجرى قرصنة الحساب قبل ذلك بأكثر من شهر.

وفقا لمصدر مطلع على تحقيق تجسس #السعودية على تويتر، فأن صاحب الحساب الأصلي للملك سلمان هو لمواطن إثيوبي. وثيقة المدعي العام تشير الى ان بدر العساكر كان مشغولا بالاستيلاء على الحساب ليلة وفاة الملك عبد الله واتصل بأحمد ابو عمو مرتين. وقد جرى قرصنة الحساب قبل ذلك بأكثر من شهر. pic.twitter.com/AKSqJsBRnW — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 11, 2019

وتم اضافة للإسم KingSalman بعد قرصنة الحساب ثم تم الطلب من موظف تويتر احمد ابو عمو الدخول اليه وتغيير الإيميل وفق وثيقة المدعي العام الاميركي.

صاحب الحساب الحقيقي لحساب الملك سلمان قبل الاستيلاء عليه في ٢٢ يناير ٢٠١٥ من قبل بدر العساكر وفريقه. تم اضافة _ لاسم KingSalman بعد قرصنة الحساب ثم تم الطلب من موظف تويتر احمد ابو عمو تويتر الدخول اليه وتغيير الإيميل وفق وثيقة المدعي العام الاميركي. https://t.co/6f9edT7DF2 pic.twitter.com/uvHdEDeSVL — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 12, 2019

وأوقفت السلطات الأميركية تنفيذ قرار الإفراج بكفالة عن الموظف السابق في تويتر المتهم بالتجسس لصالح السعودية أحمد أبو عمو، بعدما طعن ممثلو الادعاء في القرار.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدثة باسم مكتب الادعاء قولها إن قاضية المحكمة الفدرالية في سياتل بولاية واشنطن، كانت قد قررت الإفراج بكفالة عن أبو عمو على ذمة المحاكمة مع فرض قيود على سفره، لكن القرار أوقف بعدما قدم المدعون طعنا.

ويتعين أن يبقى أبو عمو -وهو مواطن أميركي- قيد الاحتجاز إلى أن ينظر قاض في محكمة أخرى في قرار الإفراج عنه بكفالة.

وكانت قاضية محكمة سياتل قد أصدرت قرار الإفراج بعد مثول أبو عمو أمام المحكمة الجمعة، وقد اعتقلته السلطات الأميركية يوم الثلاثاء الماضي ووجهت إليه تهما رسمية بالتجسس في اليوم التالي.

وكشفت وزارة العدل الأميركية -يوم الخميس- عن هذه القضية واتهمت الموظفَين السابقين في تويتر الأميركي أحمد أبو عمو (41 عاما) والسعودي علي آل زبارة (35 عاما) بالتجسس لصالح السعودية، والحصول على معلومات شخصية بصورة غير قانونية عن مستخدمي تويتر ممن ينتقدون المملكة.

وقال بيان لوزارة العدل إن الثلاثة يواجهون -في حال إدانتهم- عقوبة السجن عشر سنوات، وغرامة تقدر بـ250 ألف دولار، في حين يواجه أبو عمو عقوبة إضافية مدتها عشرون عاما وغرامة قدرها 250 ألف دولار، بتهمة تدمير سجلات أو تغييرها أو تزويرها.

وفجر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، مفاجأة خطيرة عن لقاء تم بين مدير شركة تويتر وولي العهد السعودي عقب اكتشاف خلية التجسس السعودية داخل الشركة، فيما يبدو لتدارك الفضيحة قبل خروج تفاصيلها للعلن.