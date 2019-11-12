لمن يفهم.. رسالة ذات مغزى لوزير عُماني بارز من قلب الإمارات: “السلطنة دوما محايدة والحياد يناسبنا”

في تصريحات اعتبرها ناشطون رسالة بالتلميح دون تصريح للجارة الإماراتية بأن سلطنة عُمان لن تتخلى أبدا عن مبدأ الحياد في سياستها، دعا وزير النفط العماني إلى الحوار مع إيران وقال إن بلاده تبذل مساعيها من أجل إجراء محادثات وستبقى محايدة حيال التوترات الإقليمية.

الوزير محمد بن حمد الرمحي، قال في مؤتمر عن النفط في الإمارات، إن سلطنة عمان كانت دوما محايدة لأن الحياد “يناسبنا ويناسب الطريقة التي نتعامل بها مع الخلافات”، وفقا لـ”رويترز”.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلا عن الرمحي قوله إن بلاده خصصت استثمارات لقطاع النفط والغاز ما بين عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وقال الرمحي إن الاستثمارات “تتركز معظمها في صناعات البتروكيماويات، إضافة إلى وجود العديد من الاستثمارات للشركات الأجنبية في قطاع الطاقة”.

وأكد الرمحي، الذي يحضر مؤتمرا للطاقة في أبوظبي، على التزام سلطنة عمان باتفاقية “أوبك+”. وقال إن سعر برميل النفط عند 60 دولارا يعد مناسبا لسلطنة عمان وجيدا لاقتصادها.

وتتعمد الإمارات حاليا بحسب ناشطون اتباع سياسة خبيثة ضد سلطنة عُمان، تتمثل في تشويه صورتها وشيطنتها عبر أذرعها الإعلامية وفق حزمة مزاعم وأكاذيب لا تستند لأي دليل كان أبرزها الاتهام الموجه للسلطنة بدعم الحوثيين في اليمن وتسهيل تهريب السلاح لهم.

ويأتي موقف الإمارات العدائي ضد عُمان بسبب موقف السلطنة المحايد من حرب اليمن ورفضها حصار قطر .