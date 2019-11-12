دول الحصار تتراجع عن موقفها بشأن بطولة “خليجي24” في الدوحة .. فما الذي حدث؟؟

ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية مساء الثلاثاء، أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) المقررة في الدوحة، ستشهد مشاركة المنتخبات كافة، بعد عدول السعودية والبحرين والإمارات عن عدم خوض منافساتها التي كان من المقرر أن تنطلق في 24 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، بمشاركة خمسة منتخبات فقط هي الكويت وعمان والعراق واليمن بالاضافة الى قطر المضيفة.

بدورها ذكرت “قنوات الكاس” الرياضية القطرية، بحسب شبكة الجزيرة القطرية، أن اتحاد كأس الخليج العربي سيعقد اجتماعا غداً الأربعاء لإعادة نظام المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 24 بعد تراجع عدد من المنتخبات (لم تسمها) عن قرار عدم المشاركة.

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر إن هذه المعلومات حصلت عليها “من مصادر خاصة”.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية فسيعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، في الدوحة، اجتماعاً طارئاً لبحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والخاصة بـ”خليجي 24″، على أن يصدر الإعلان الرسمي لمشاركة “الثلاثي” على إثره، بحسب مصدر موثوق قريب من ملف البطولة، ليرتفع بالتالي عدد الدول المشاركة إلى ثمانية.

وبعودة مشاركة “الثلاثي” سيتم إجراء قرعة جديدة وفق النظام السابق الذي يتمثل في توزيع المنتخبات الثمانية على مجموعتين، تضم كل منها أربعة فرق، على ان تقام المنافسات في الموعد المحدد سابقاً.

الجدير ذكره أن البطولة شهدت ارتفاع عدد المنتخبات إلى 8، بدءاً من النسخة الـ17 في الدوحة العام 2004، وباتت الدورة تقام بنظام توزيع الفرق على مجموعتين يتأهل منهما صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي، على ان يلتقي الفائزان فيه في المباراة النهائية.

وكان الاتحاد القطري للعبة أكد في بيانات صحافية سابقة ترحيبه بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في أي وقت يسبق انطلاق البطولة.

وتصدر هاشتاغ #خليجي_24 موقع “تويتر” بدول الخليج، في أعقاب الكشف عن عدول السعودية والبحرين والإمارات عن عدم المشاركة في البطولة.

الامارات تعلن رسيما المشاركة في كأس الخليج :



طبعا الجمهور القطري معروف باخلاقه العاليه يعني تحذف نعول ماراح نشوف بكل مباريات كأس الخليج 🏃🏻‍♂️ #خليجي24 pic.twitter.com/HFpqpuC2ID — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) November 12, 2019

الأخبار الطيبة حول إمكانية عودة كافة المنتخبات الخليجية الى #خليجي_24 خبر سيكون مفرح جدا وسيسعدنا جميعا وسيجعل لهذه الدورة نكهة جميلة جدا ، فخليجنا واحد والشعب واحد والدم واحد ، وان اختلفنا يوما ما فليس لنا بعد الله غير وحدتنا كالجسد الواحد. pic.twitter.com/QN4QezdRkM — المحامي احمد الشنفري (@AHMED64AHM) November 12, 2019

اهلا بالجميع في دوحة الجميع 🇶🇦#خليجي_24 pic.twitter.com/tRPwvzg9hd — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) November 12, 2019

لا تعطوا أهمية لمشاركة منتخب #السعودية وغيره في كأس #خليجي_24 في #الدوحة .

فـ #قطر لم تغلق حدودا مع أحد ولم تمنع خليجيا من #دول_الحصار من دخولها منذ اشتعال الأزمة المفتعلة ضدها لذا فمن دخلها فهو آمن ومرحب به ومن غادرها باي باي !

لكن أخبروني ماذا ستقولون لشعوبكم عن قطر الإرهابية؟! — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد 🇶🇦 (@Ebtesam777) November 12, 2019

يامرحبا بالجميع في دوحة الجميع 🇶🇦❤️ #خليجي_24 pic.twitter.com/aE5GvTgrhw — راشد بن ناصر آل خليفه (@RN_Alkhalifa) November 12, 2019