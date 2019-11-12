إسرائيل باتت “مسخرة”.. القبة الكرتونية تصدت لـ”20″ صاروخاً من غزة بينما “30” آخرين ضربوا أهدافهم بدقة!

تفاخر الجيش الاسرائيلي، بنجاح قبته الكرتونية بالتصدي إلى “20” صاروخاً أطلقوا من قطاع غزة خلال الساعات الماضية، بينما نجح “30” آخرين بإصابة أهدافهم بدقة عالية.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن حوالي 50 قذيفة صاروخية أطلقت منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الـ9.10 من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

منذ ساعات الصباح وحتى الساعة ٠٩:١٠ ص تم رصد اطلاق نحو ٥٠ قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تمكنت منظومة #القبة_الحديدية من اعتراض نحو ٢٠ منها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2019

واعترف الجيش الإسرائيلي بأن منظومة القبة الحديدية تمكنت من اعتراض نحو 20 صاروخا فقط من أصل 50.

ودوت صفارات الإنذار على مسافة 60 كيلومترا عن قطاع غزة، وفي ريشون لتسيون قرب تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن إطلاق الصواريخ ومحاولات قبة إسرائيل الحديدية التصدي لها.

وكانت إسرائيل أعلنت تشديد إجراءات التأهب في منطقة غلاف قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر اليوم في غزة.

وأفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، بأنه بناء على تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.