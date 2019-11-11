لأنّ “الحل في مسقط”.. “بن سلمان” يصل السلطنة بشكلٍ مفاجئ ويُجري مباحثات في وزارة الدفاع العُمانية

أجرى نائب وزير الدفاع السعودي والمسؤول عن ملف اليمن، خالد بن سلمان، الإثنين، مباحثات مع وزير دفاع سلطنة عمان بدر البورسعيدي، في إطار زيارة غير معلنة لمسقط.

وصل إلى البلاد اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي، وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع pic.twitter.com/dtRJRZYmUx — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) November 11, 2019

ووفق حساب “التوجيه المعنوي” التابع لوزارة الدفاع العمانية على موقع “تويتر”: “وصل اليوم الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي إلى العاصمة العمانية مسقط”.

وأضاف: “عُقدت بمقر وزارة الدفاع ظهر اليوم جلسة مباحثات رسمية” بين الطرفين.

عُقدت بمقر #وزارة_الدفاع بمعسكر بيت الفلج ظهر اليوم جلسة مباحثات رسمية بين معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. pic.twitter.com/mlai1RAdvQ — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) November 11, 2019

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية

وقد تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية التي تربط #السلطنة بـالمملكة العربية السعودية pic.twitter.com/9B1bP7of1Y — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) November 11, 2019

ولم يعلن المصدر تفاصيل اللقاء، غير أن مسقط معروفة بأنها أبرز وسطاء الملف اليمني، كما يُسند لخالد بن سلمان مسؤولية الملف اليمني، وينسب له إنهاء أزمة الحكومة اليمينة ومجلس الانتقالي الجنوبي المدعوما إماراتيا، والتي توجت مؤخرا باتفاق الرياض، وفق تقارير إعلامية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر / أيلول 2014.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو / حزيران.

