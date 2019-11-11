“شاهد” غاضِب من ترفيه تركي آل الشيخ يقتحم مسرحية بالرياض ويطعن أعضاء الفرقة

أصيب رجلان وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية كانت تؤدي عرضاً في حديقة الملك عبدالله بالعاصمة السعودية بعدما اقتحم شخص مسلح بسكين وهاجم أعضاء الفرقة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن حالة المصابين مستقرة، مشيرةً إلى أنّ شرطة الرياض ألقت القبض على المُهاجم، وقالت إنه “مقيم” عربي.

وتداول ناشطون مشاهد مصوّرة للحظة تنفيذ الهجوم على خشبة المسرح، فيما حاول أحد عناصر الحماية والأمن المتواجدين التصدي للمُهاجم.

فيديو

شخص يهاجم فرقة موسيقية بسكين في حديقة الملز بالرياض #هجوم_حديقه_الملز pic.twitter.com/4ktndpo83o — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) November 11, 2019

وسادت حالة من الفوضى العارمة مكان العرض المسرحي، ما دفع الناس للهرب، وإخلاء الحديقة.

فوضى عارمة، والناس يهربون في كل الإتجاهات، بعد هجوم شخص يحمل سكين على إحدى فعاليات "هيئة الترفيه" !#هجوم_حديقه_الملزpic.twitter.com/RnX3dRyWpE — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 11, 2019

ورآى بعض المغرّدين أن الهجوم “مفتعل”؛ لإسكات منتقدي فعاليات الترفيه وما تتضمنه من مشاهد اختلاط وعري أحياناً.

إفتعال #هجوم_حديقه_الملز لمحاولة إسكات المنكرين للمنكر



قديمة حركات ابو لبراااال pic.twitter.com/nb9cB30xgs — vision 0f live (@Live0f) November 11, 2019

#هجوم_حديقه_الملز ماشاء الله طلع محرض ومعارض وارهابي مسرع حللتوا بسم الله عليكم ليه مايكون متابع فلم البرفيسور وفصل pic.twitter.com/HN6H7pkJY8 — الهنوف (@hnnoo123) November 11, 2019

في حين رآى آخرون آنّه “حادث عرضي”، داعين لانتظار نتائج التحقيق.

#هجوم_حديقه_الملز !!

حادث عرضي يمكن أن يحدث في مناسبات كهذه لأي سبب

وبما أن الإعتداء من شخص واحد لا نعرف دوافعه التي قد تكون نفسية أو عقلية أو حتى أحد ردات فعل التطرف

أيا كان لماذا المبالغة بهشتاق ترند

يعطي الحدث أكبر من حجمه!

انتظروا معلومة رسمية بدون مبالغه ضرها أكثر من نفعها — تغريد الطاسان (@taghreed_i_t) November 11, 2019

واستغل بعض المغرّدين السعوديين الحادثة للتحريض على الوافدين والمقيمين، بادّعاء أن السعوديين لا يرتكبون مثل هذه الأعمال.

الذي أقدم على هذا الفعل الارهابي ليس مواطناً بل مقيماً عربياً، المواطن السعودي يُدين هذا الفعل ويستنكره ويرفضه، ويعلم تماماً أن المقيمين على أرضنا معاهدين ولا نرضى بإيذاء المعاهدين والسيّاح والعاملين في بلادنا، وستتم محاسبة الفاعل وفق النظام والقانون .. انتهى.#هجوم_حديقه_الملز — سلمان بن حثلين (@Salman_3G) November 11, 2019

وتوعد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منتقدي الهيئة على وسائل التواصل بالمسائلة القانونية والسجن وحذر أي شخص يتجاوز أو يبث شكواه حول أي فعالية تتعلق بالترفيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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