“شاهد” غاضِب من ترفيه تركي آل الشيخ يقتحم مسرحية بالرياض ويطعن أعضاء الفرقة

أصيب رجلان وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية كانت تؤدي عرضاً في حديقة الملك عبدالله بالعاصمة السعودية بعدما اقتحم شخص مسلح بسكين وهاجم أعضاء الفرقة.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن حالة المصابين مستقرة، مشيرةً إلى أنّ شرطة الرياض ألقت القبض على المُهاجم، وقالت إنه “مقيم” عربي.
وتداول ناشطون مشاهد مصوّرة للحظة تنفيذ الهجوم على خشبة المسرح، فيما حاول أحد عناصر الحماية والأمن المتواجدين التصدي للمُهاجم.
وسادت حالة من الفوضى العارمة مكان العرض المسرحي، ما دفع الناس للهرب، وإخلاء الحديقة.
ورآى بعض المغرّدين أن الهجوم “مفتعل”؛ لإسكات منتقدي فعاليات الترفيه وما تتضمنه من مشاهد اختلاط وعري أحياناً.
في حين رآى آخرون آنّه “حادث عرضي”، داعين لانتظار نتائج التحقيق.
واستغل بعض المغرّدين السعوديين الحادثة للتحريض على الوافدين والمقيمين، بادّعاء أن السعوديين لا يرتكبون مثل هذه الأعمال.
وتوعد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منتقدي الهيئة على وسائل التواصل بالمسائلة القانونية والسجن وحذر أي شخص يتجاوز أو يبث شكواه حول أي فعالية تتعلق بالترفيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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