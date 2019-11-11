فتاة كويتية
فتاة كويتية
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“شاهد” كويتية تجاوزت حدود “الحياء والأدب” تثير غضباً واسعاً حول فوائد الزواج من الشاب الصغير

كتب خاص "وطن"
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بمقطع فيديو فجر موجة غضب واسعة، لسيدة كويتية خرجت تعدد فوائد الزواج من الشاب الصغير بأسلوب وصفه النشطاء بأنه غير لائق وتجاوز حدود الأدب والحياء.

ونصت المواطنة الكويتية في الفيديو السيدات بالزواج من الشاب الصغير، عاقدة مقارنة بين الرجل الكبير والشاب الصغير.

وقالت السيدة الكويتية، في الفيديو،:« أن الكبير وانتي معاه بالسيارة مهموم وساكت، أما الشاب الصغير وانتي معاه بالسيارة يشغل الأغاني.. هذا الصغير شباب حيوية مثقف يعرف يتكلم قوي..قوي الصغير هه.. قوي».

وأثار الفيديو غضب الكويتيين، مشيرين إلى أنها خرجت عن الحياء في حديثها، وهاجمها البعض موجهًا لها انتقادات لاذعة.

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