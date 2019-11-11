في جدة وليس دبي.. “شاهد” فيديو “صادم” لبائعة سعودية مع مصري يشعل مواقع التواصل: “العسل الأصلي”

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا لبائعة سعودية في جدة ظهرت وهي ترتدي بنطال جينز وبلوزة ضيقة، في مشهد غير معتاد في المملكة ما فجر غضب السعوديين.

وأظهر الفيديو البائعة التي تدعى “سديم” وهي تتحدث مع شخص مصري ، وتشرح له أقسام المحل، والمنتجات التي يقدمها بطريقة اعتبرها ناشطون غير لائقة بسبب طريقة كلامها وحركاتها فضلا عن ملابسها المثيرة، وكان من بينها الشوكولاتة وكذلك العسل الذي كان سعر الكيلو منه 600 ريال.

وسأل موثق الفيديو الفتاة حول جودة العسل ، فقالت له طبعاً أصلي و 10 آلاف اللي يثبت إنه مو أصلي.

فيما غازلها هو بالإشارة إليها قائلا:”هذا هو العسل الأصلي”

وفي نهاية الفيديو وصفت الفتاة للشخص الذي كان يصور الفيديو موقع المحل في حي السامر في الشارع العام بالمنار .

فيما قال لها أنه سوف يشتري العسل في الافتتاح الرسمي للمحل ، ورحبت به “سديم” في أي وقت.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالآونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.