بعدما سألت متابعيها الدعاء.. صورة صادمة لفجر السعيد على طائرة الإخلاء الطبي وهي في غيبوبة تامة ومصيرها مجهول

صدمت الإعلامية الكويتية المعروفة فجر السعيد، متابعيها بنشرها صورة لأول مرة تظهر لحظة نقلها بطائرة الإخلاء الطبي إلى فرنسا بعد تعرضها للأزمة الصحية ودخولها في غيبوبة ووضع خطر.

ونشرت “السعيد” صورة التقطت لها في الطائرة وبجوارها الفنانة الإماراتية أحلام لتساندها وتشد على عضدها وترعاها.

في لحظه غيبوبه لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً #أحلام pic.twitter.com/jpHbunYRBT — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 11, 2019

وكتبت فجر السعيد التي ما زالت تحت ملاحظة الأطباء وتخضع لاستكمل برنامج علاجها في الخارج :« في لحظه غيبوبه لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج”

وتابعت متوجهة بالشكر لأحلام:”كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً #أحلام».

وحازت الصورة على تعاطف كبير من النشطاء، داعين لها بالشفاء العاجل.

وتعود تفاصيل الوضع الصحي للإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد دخولها المستشفى من أجل الخضوع لتكميم المعدة وتحويل مسار لتتسبب لها العملية بنزيف حاد وتوقف مفاجئ للقلب بعد تعرضها لتسمم في الدم كما قيل.

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يذكر أن الفنانة أحلام الإماراتية صديقة فجر السعيد المقربة كانت قد طمأنت مؤخراً جمهور الأخيرة حول حالتها الصحية، وذلك في لقاء لها مع الإمارات نيوز، حيث قالت أن السعيد ستجري عدة عمليات جراحية إلى أن تتماثل للشفاء.