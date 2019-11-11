سيدة أعمال روسية تلجأ إلى سفارة بلادها في الكويت هرباً من حكم بالسجن في قضية صندوق الموانئ

ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن المواطنة الروسية ماريا لازاريفا المتهمة في قضية صندوق الموانئ، قد لجأت صباح أمس إلى السفارة الروسية في الكويت قبل صدور حكم بالسجن 15عاما عليها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن سيدة الأعمال الروسية بقيت في السفارة بعد صدور الحكم القاسي بحقها على اعتبار أن السفارة تعد أرضا أجنبية.

وأصدرت محكمة الجنايات في الكويت أمس الاثنين حكما بالسجن 15 عاما على رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل سعيد دشتي، ونائبته ماريا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت قد ألقت القبض على دشتي ولازاريفا قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري ببلاغ إلى النائب العام في 2015، حول صرف مبالغ مالية في الموانئ بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ21 مليون دينار.