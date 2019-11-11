العُمانيون يوجّهون ضربة لـ”حسابات مخابرات طحنون” المسيئة للسلطنة وسُلطانها بـ”تويتر”

شنّ مغرّدون عمانيون عبر موقع “تويتر” حملةً واسعةً لإغلاق حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي التي دأبت على الإساءة للسلطنة وسلطانها وشعبها.

وتمكّن المغرّدون من إغلاق عددٍ كبيرٍ من تلك الحسابات، بعد الإبلاغ عنها لإدارة موقع “تويتر”.

ولوحظ خلال الآونة الأخيرة، تدشين مجموعة من الحسابات تدّعى أنّها لما تسمى “المعارضة العُمانية”، استهدفها المغرّدون العمانيون بالبلاغات لإغلاقها.

صباح الخير أعزائنا جميعاً

بفضل الله ثم بفضل جهودكم المخلصة الطيبة،، تهاوت العديد من الحسابات المسيئة للسلطنة والسلطان فتم إغلاق بعضها والبعض الآخر أوصدت الأبواب في وجهه فما عادت وسوسته تصل لمسامع العماني الشريف

فتركناهم ينبحون لوحدهم ولبعضهم البعض

وبإذن الله مستمرون معكم pic.twitter.com/2r8UZc5FtM — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 11, 2019

ودعاء المغرّدون العُمانيون الى مواصلة الابلاغ عن حسابات الذباب الإلكتروني، وتلك الحسابات الوهميّة، التي تحاول بث الفتنة والكراهية في السلطنة والشعب العماني .