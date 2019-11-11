سلطنة عمان
سلطنة عمان
الهدهد

العُمانيون يوجّهون ضربة لـ”حسابات مخابرات طحنون” المسيئة للسلطنة وسُلطانها بـ”تويتر”

كتب وطن
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شنّ مغرّدون عمانيون عبر موقع “” حملةً واسعةً لإغلاق حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي التي دأبت على الإساءة للسلطنة وسلطانها وشعبها.

وتمكّن المغرّدون من إغلاق عددٍ كبيرٍ من تلك الحسابات، بعد الإبلاغ عنها لإدارة موقع “تويتر”.

ولوحظ خلال الآونة الأخيرة، تدشين مجموعة من الحسابات تدّعى أنّها لما تسمى “المعارضة العُمانية”، استهدفها المغرّدون العمانيون بالبلاغات لإغلاقها.

ودعاء المغرّدون العُمانيون الى مواصلة الابلاغ عن حسابات الذباب الإلكتروني، وتلك الحسابات الوهميّة، التي تحاول بث والكراهية في السلطنة والشعب العماني .

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