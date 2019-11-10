هل ستُفرض رسوم على صلاة الجمعة في مصر؟.. الأوقاف توضح ونشطاء: “ليست بعيدة على السيسي”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بأخبار متداولة عن اتجاه النظام لفرض رسوم مالية على صلاة الجمعة في المساجد.

وتداولت عدد من الصفحات منشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تفيد بأن وزارة الأوقاف تطالب على كل من يرتاد المساجد أن يدفع ثمن صلاته، لسداد فواتير الكهرباء والماء الخاصة بالمساجد، وأنه ابتداء من الجمعة القادمة سيتعين على كل مواطن دفع ثلاثة جنيه أجرة للخطيب عن خطبة الجمعة.

وفي أول تصريح رسمي، قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تتحمل جميع الرسوم المتعلقة بالمساجد، ولا صحة على الإطلاق لإلزام الأهالي بدفع فواتير الكهرباء أو المياه واستهلاكها بالمساجد.

وأكد «طايع» أن رواتب الأئمة يتم دفعها من الموارد الذاتية للوزارة، وهو ما أعلنه وزير الأوقاف خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، وأي زيادات فيها تكون من الموارد الذاتية ولا علاقة للمصلين بها.

بينما سخر ناشطون من الأمر مؤكدين في نفس الوقت أن أي شيء ليس بعيد على السيسي صاحب مبادرة “صبح على مصر بجنيه”، والذي أكد مرارا وتكرارا “مفيش حاجة عندي ببلاش”