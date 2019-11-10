بعدما تمنّى “الذباب الإماراتي” دمار السلطنة في إعصار كيار .. هكذا علّق عُمانيون على مشهد غرق “مول دبي”

علّق مغرّدون عُمانيون على مشهد غرق “دبي مول” في إمارة دبي الإماراتية، الأحد، نتيجة تسرّب المياه بغزارة إلى داخل “المول” بفعل تأثير المنخفض الجوي.

ولم يُبدِ العُمانيون شماتةً فيما حدث بدبي وغيرها من المدن الإماراتية التي شهدت تساقط أمطار رعدية غزيرة صاحبتها رياح شديدة، كما فعل الذباب الإماراتي حينما أثّر إعصار “كيار” وغيره من الحالات المدارية، وتمنوا أن يدمر السلطنة؛ لقربها من قطر. وفق رأيهم

وقال المغرد” أبومستهيل”: “لن نفعل كما فعل (الذباب الإماراتي) الذي دعا على عمان في إعصار (كيار) لأن هؤلاء بعيدين عن الدين والشيم والقيم والنخوه بل نقول: اللهم سلم أهلنا في (الفجيره) وأجعلها أمطار خير وبركة عليهم”.

#اخدود_الحيا

لن نفعل كما فعل (الذباب الإماراتي) الذي دعى على عمان في إعصار (كيار)

لأن هؤلاء بعيدين عن الدين والشيم والقيم والنخوه

بل نقول:

اللهم سلم أهلنا في (الفجيره)

وأجعلها أمطار خير وبركة عليهم pic.twitter.com/x15pJ54azQ — أبو مستهيل (@abu_musthil) November 10, 2019

وأضاف في تغريدةٍ ثانية أرفقها بفيديو غرق المحال التجارية في “دبي مول”: “اللهم أجعلها أمطار خير وبركة على الإمارات وشعبها. واللهم أغسل بهذا المطر قلوب وألسنة ذباب ابوظبي والمزروعي وحسابهم أمل بنت جاسم وأحمد عبيد ومسؤولي أبوظبي الذين يوجهونهم وطهرها من الحقد وقذارة اللسان التي طالت عمان وسلطانها وشعبها”.

#اخدود_الحيا

اللهم أجعلها أمطار خير وبركة على الإمارات وشعبها

واللهم أغسل بهذا المطر قلوب وألسنة ذباب #ابوظبي

والمزروعي وحسابهم أمل بنت جاسم وأحمد عبيد ومسؤولي أبوظبي الذين يوجهونهم وطهرها من الحقد وقذارة اللسان التي طالت عمان وسلطانها وشعبها pic.twitter.com/wyf1DKL6QD — أبو مستهيل (@abu_musthil) November 10, 2019

من جهته، كتب المغرّد “ابوعبدالله”: ” من حسن حظكم ان العماني لا يعرف الشماته واخلاقه لا تسمح له بالنزول للاقزام . ولا الحقيقة اليوم ظهر انكم دويلة هشه و بنيتها التحتيه الاسوء” .

من حسن حظكم ان العماني لا يعرف الشماته و اخلاقه لا تسمح له بالنزول للاقزام .

ولا الحقيقة اليوم ظهر انكم دويلة هشه و بنيتها التحتيه الاسوء . pic.twitter.com/ENNZKqdqob — 🇴🇲..ابو عبدالله ..🇴🇲قابوس🇴🇲 (@abo_Abdullah005) November 10, 2019

أما الشاعرة “ريما العلوي” فقالت: ” بالامس كانوا يشمتون بنا عندما جاء اعصار كيار ومها والاعاصير السابقة وكانوا يتمنون لنا الغرق ويدعون الله ان يغرقنا/فسبحان من رد دعوتهم وامانيهم وشماتتهم لهم . فهذه مولاتهم تغرق ويتسرب ماء المطر من فوقها وتحتها. اللهم لا شماته، والله فوق كل ظالم شامت”.

بالامس كانوا يشمتون بنا عندما جاء اعصار كيار ومها والاعاصير السابقة وكانوا يتمنون لنا الغرق ويدعون الله ان يغرقنا/فسبحان من رد دعوتهم وامانيهم وشماتتهم لهم

فهذه مولاتهم تغرق ويتسرب ماءالمطر من فوقهاوتحتها

/اللهم لا شماته✋🏻

والله فوق كل ظالم شامت ✋🏻#عُمان الله حاميها🇴🇲🕊✋🏻

👇🏻 pic.twitter.com/QRZCQeIbQ4 — الشاعرة : ريما العلوي 🇴🇲✋🏻 (@Reema7__9) November 10, 2019

وكان “الذباب الإماراتي” تمنى خلال تأثير الاعصار “كيار” مؤخراً على سلطنة عمان أن يدمّرها، مبدين شماتتهم بها، بسبب ما اعتبروه وقوف الشعب العماني الى جانب دولة قطر في الازمة الخليجية المستمرة.

الله يحفظ بلادنا من كل شر وخلي هذا الطفل يتكلم ما يهمنا اصلا اهم شي عماننا الحبيبه وشعبها — ❤️❤️❤️❤️❤️ (@Looody68109912) October 29, 2019

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وكان أبرز مشهد لتأثير المنخفض الجوي الحالي على الإمارات، هو لحظة غرق بعض المحلات في “دبي مول” نتيجة تسرّب المياه بغزارة الى داخل “المول”، ما يكشف رداءة البنية التحتية في الموقع والإمارة بشكلٍ عام.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تُظهر لحظة دخول المياه الى “دبي مول”.

#دبي تغرق في شبر ماء‼



👈هذا المشهد اليوم جرّاء منخفض جوي بسيط مصحوباً بأمطارٍ عاديّة .. أغرق #دبي_مول وكشف تردي البنية التحتية والتخطيط العمراني الذي صدّع "عيال زايد" رؤوس الناس به‼



ماذا سيحدث في الإمارات لو تعرّضت لمنخفض أكبر؟؟ pic.twitter.com/loRZwyOw5P — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 10, 2019

هذا فيديو ثانٍ من داخل #دبي_مول الذي غرق جرّاء منخفض جوي بسيط مصحوباً بأمطارٍ عاديّة‼#دبي تغرق في شبر ماء‼ pic.twitter.com/rLZLB9M8nj — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 10, 2019

وأعلنت شركة “إعمار” بدء تنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب المياه “لعدد محدود من المحال، وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار” .

وسخر بعض المغرّدين من تأثير منخفض جوي بسيط وأمطار عادية على الامارات بهذا الشكل، وتساءلوا كيف سيكون الحال اذا حدثت عواصف أشد.

وذكر مصدر مسؤول في مطارات دبي، أنه نظراً للظروف الجوية غير المستقرة، تتوقع مطارات دبي حدوث تعديلات في بعض مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار دبي الدولي.

وشهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة ومدن الشرقية اليوم تساقط أمطار رعدية غزيرة صاحبتها رياح شديدة أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

واُعلن عن تعطّل الدراسة في بعض مدارس رأس الخيمة بسبب جريان الأودية واستمرار تساقط الأمطار.