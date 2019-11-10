أوضاع مخلة في فنادق دبي.. هكذا تمكن تركي آل الشيخ من تجنيد مشاهير وفنانين لصالح ابن سلمان بمساعدة دحلان

فجر حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر والتي كثيرا ما ثبت صحتها، مفاجأة جديدة كاشفا عن تجنيد النظام السعودي لعدد من مشاهير مواقع التواصل والفنانين للتخديم على سياسة ولي العهد محمد بن سلمان والأساليب القذرة المتبعة لإيقاع هؤلاء في شباك النظام.

حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 400 ألف شخص، كشف في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) عن قيام سعود القحطاني وتركي آل الشيخ وبدر العساكر بعمليات تجنيد العملاء، من مشاهير وفنانين، ثم توريطهم في أعمال كبرى مثل القتل والتجسس وغيرها.

تتعامل (عصابة الديوان) بوجهين مختلفين مع المشاهير والفنانين، ورواد الأعمال، فـ تركي آل الشيخ وسعود القحطاني يمثلان الوجه القبيح السيء، الذي يهدد ويتوعد إن لم ينساق هؤلاء المشاهير وراء التوجيهات والتوصيات، أما بدر العساكر، فيمثل الوجه الناعم لهذه العصابة، كلام معسول وإغداق للأموال — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 9, 2019

وأوضح أن تركي آل الشيخ وسعود القحطاني المقربين من ولي العهد، يمثلان الوجه القبيح السيء، الذي يهدد ويتوعد إن لم ينساق هؤلاء المشاهير وراء التوجيهات والتوصيات، أما بدر العساكر، فيمثل الوجه الناعم لهذه العصابة، كلام معسول وإغداق للأموال.

كما كشف حساب “العهد الجديد” عن دور كبير لأبوظبي والقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان في هذه العمليات بطرق قذرة حيث يتم استدراج الشباب و (تصويرهم في اوضاع مخلة) وخاصة في فنادق دبي، وأحياناً يتم تصويرهم مع أهاليهم وتلتصق هذه الطريقة من الابتزاز بالمجرم دحلان، والوسط الاستخباري يعرف جيدا طريقته.

تساهم (عصابة أبو ظبي) في تجنيد المشاهير أيضاً، لكن بطريقتها (القذرة) الخاصة، حيث تقوم أحياناً باستدراج الشباب و (تصويرهم في اوضاع مخلة) وخاصة في فنادق دبي، وأحياناً (يتم تصويرهم مع أهاليهم) .. وتلتصق هذه الطريقة من الابتزاز بالمجرم دحلان، والوسط الاستخباري يعرف جيدا طريقته هذه — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 9, 2019

وأوضح:” ملف تطويع المشاهير مقسم بين تركي وسعود، فلدى تركي الفنانين والرياضيين، وقد جمعهم في مجموعات واتساب، توجيهاته لهم: هيئة الترفيه وقطر، ولدى سعود، مشاهير السوشيال والصحفيين وبقية الناشطين، وأغلب توجيهاته: تخويف الناس من زيارة تركيا، الهجوم على قطر، إشغال الناس بالإنجازات الوهمية”

ملف تطويع المشاهير مقسم بين تركي وسعود .. لدى تركي الفنانين والرياضيين، وقد جمعهم في مجموعات واتساب، توجيهاته لهم: هيئة الترفيه وقطر، ولدى سعود، مشاهير السوشيال والصحفيين وبقية الناشطين، وأغلب توجيهاته: تخويف الناس من زيارة تركيا، الهجوم على قطر، إشغال الناس بالانجازات الوهمية — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 9, 2019

وأكد “العهد الجديد” أن كثير من المشاهير (المحترمين) الذين أصبحوا ضمن جوقة التطبيل مؤخرا، غير راضين عن ما يُنشر عبر حساباتهم حيث ترسل لهم التغريدات ويجبرون على نشرها أمثال الفنان فايز المالكي والشاعر ياسر التويجري.

كثير من المشاهير (المحترمين) الذين أصبحوا ضمن جوقة التطبيل، غير راضين عن ما يُنشر عبر حساباتهم، وأقول (ينشر)، لأن التغريدات تأتي إليهم، ويرغمون على نشرها، أمثال الفنان فايز المالكي والشاعر ياسر التويجري. أما الرياضي ياسر القحطاني فيشعر أن (رجله في الوحل لذا هو متعب نفسياً) — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 9, 2019

بينما رواد الاعمال من أمثال أحمد الجبرين، والذي كان قبل ابن سلمان من المتعاطفين مع الصحوة، ونشأ في مساجدهم وساهم في انشطتهم، فقد أغدق عليه المال ـ بحسب العهد الجديد ـ حتى تغير وأصبح خادما مطيعا، وأصبح لشركته سماءات أفرعا في الرياض ودبي والقاهرة، (وهي تدير الهوية البصرية للحسابات الحكومية إضافة للمحتوى)

أما رواد الاعمال من أمثال أحمد الجبرين، والذي كان قبل ابن سلمان من المتعاطفين مع الصحوة، ونشأ في مساجدهم وساهم في انشطتهم، فقد أغدق عليه المال، حتى تغير وأصبح خادما مطيعا، وأصبح لشركته سماءات أفرعا في الرياض ودبي والقاهرة، (وهي تدير الهوية البصرية للحسابات الحكومية إضافة للمحتوى) — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 9, 2019

وأشار إلى أن بعض الإعلاميين (أمثال عبدالله المديفر وأحمد الفهيد)، تم التعامل معهم من خلال سعود القحطاني وبدر العساكر، تارة يمشون بالتهديد من قبل سعود وأخرى بإغداق المال عليهم من قبل بدر، مؤكدا أن التفاصيل عن الإعلاميين وما يحدث وراء الكواليس كثيرة.