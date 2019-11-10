سائق مصري
سائق مصري
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“إياك والركوب مع السعوديين يتحرشون بالبنات”.. “شاهد” هذا ما نصح به سائق مصري فتاة سعودية وفجر غضب السعوديين

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار موجة غضب واسعة بين السعوديين، لسواق مصري مقيم بالمملكة يوجه النصائح لفتاة سعودية ركبت معه.

وفجرت نصيحة السواق للفتاة غضب السعوديين حيث نصحها بحسب الفيديو الذي رصدته (وطن) ألا تركب السيارات مع سواقين سعوديين “لأنهم يتحرشون بالبنات” حسب نص كلامه.

وتسبب المقطع في موجة جدل واسعة على ، وهاجم سعوديون حديث السواق المصري معتبرين إياه إساءة غير مقبولة وطعن في السعوديين.

وتشهد السعودية موجة انفتاح غير مسبوقة منذ تولي ولي العهد زمام الأمور في المملكة، وظهرت مشاهد كانت تعد من التابوهات المحرمة قديما خاصة ظهور المرأة متبرجة في الشوارع ودخولها مباريات كرة القدم فضلا عن تنظيم حفلات الرقص والغناء على أراضي المملكة في سابقة تاريخية.

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