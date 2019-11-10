محمد بن سلمان
الهدهد

“شاهد” من ابن سلمان إلى السعوديين: كل شيء أبحته لكم من “رقص وغناء واختلاط”.. لكن هذا الأمر فقط غير مسموح به

كتب وطن
0

تسبب فيديو لرئاسة أمن الدولة على ، يتطرق لتصنيف ، ضجة كبيرة في المملكة العربية السعودية، بعد إدراج النسوية والإلحاد والشذوذ الجنسي والإباحية ضمن أنواع المرفوض.

ونشر حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف التابعة لرئاسة الأمن السعودي في “تويتر” الجمعة، تغريدة كتب فيها: أن التطرف هو “مجاوزة الوسطية في تبني أي شيء أو رفضه”، ويساوي بين التطرف والانحلال.

ويصنف الفيديو النسوية والإلحاد و”الشذوذ الجنسي” و”الإباحية” ضمن أنواع “التطرف المرفوض”، مع مقارنتها بالتكفير والتفجير والتبديع والتفسيق.

وأثار هذا الفيديو جدلا واسعا في “تويتر”، وخاصة في ظل محاكمة السلطات السعودية عددا من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة باتهامات تتعلق بأمن الدولة.

أقرأ أيضاً: خلع العباءة والرقص حلال بينما انتقاد ابن سلمان حرام.. صحيفة: “قلة الحشمة” لم تعد تثير الخوف قدر انتقاد النظام

وسخر آخرون من الفيديو مشيرين بأنه توجيه غير مباشر للسعوديين من قبل النظام الجديد بأن كل ما كان محرما قديما صار مباحا الآن من رقص وغناء واختلاط وخلافه، إلا المجاهرة بـ”الشذوذ” والذي ربما يباح قريبا أو لم يحن وقت هذه الخطوة بعد.. حسب وصفهم.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

رسميا.. ابن سلمان يدخل “الموسيقى والرقص” ضمن مناهج التعليم بالسعودية لأن…

الهدهد

الإمارات تجس نبض قطر بشأن الصلح عبر “وزير التغريد” أنور قرقاش: أما آن…

حياتنا

شاهد| السعودية الجديدة .. فيديو جريء لناشطة سعودية وزوجها على السرير يثير ضجة واسعة!

الهدهد

الرياض في ورطة.. رفض الافراج عن أحد 3 متهمين بالتجسس لصالح السعودية وهذه رسالة زوجته

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.