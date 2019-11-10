مذيعة العربية
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“شاهد” لبنانيون مسحوا بكرامة “العربية” ومذيعتها الأرض في ساحة رياض الصلح وهتفوا:”عبرية مش عربية”

كتب خاص "وطن"
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لمهاجمة المعتصمين اللبنانيين لقناة “العربية” اعتراضا على سياسات المملكة وولي العهد السعودي تجاه لبنان ومخططاته التخريبية بالمنطقة.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، المتظاهرون وهو يشوشون على مذيعة “العربية” ويهاجمون القناة بهتاف:”عبرية مش عربية” في إشارة إلى تطبيع المملكة العلني مع إسرائيل ومحاربة ثورات الربيع العربي.

وينتهج الإعلامة السعودي عامة وقناة “العربية” بشكل خاص، سياسة تحريضية ضد ثورات الربيع العربي في المنطقة ويهاجم جميع الرموز التي تدعوا للتحرر من أنظمة القمع والاستبداد، خوفا من وصول مد هذه الموجات الثورية للأنظمة الدكتاتورية في وأبوظبي.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في لبنان لليوم الرابع والعشرين من دون أن تلوح حتى الساعة أي حلول قريبة في الأفق، فيما تتفاقم الأزمة الاقتصادية وسط تحذيرات من فقدان سلع ومواد أساسية في البلاد.

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