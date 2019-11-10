“قطر للبترول” تصدم دول الحصار بتشغل ناجح لهذا المشروع في مصر

في خبر ٍ يشكل صدمةً لدول الحصار، أعلنت شركة “قطر للبترول” عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وتمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ (38,1%) في شركة التكرير العربية التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ (66.6%) في الشركة المصرية للتكرير.

وأعلنت الشركة أنه تم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من جمهورية مصر العربية.

ويعزز التشغيل الناجح لهذه المصفاة الدور الدولي لقطر للبترول في مجال التكرير، من خلال هذا المشروع الحيوي الذي يعد أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا.



ويساهم مشروع المصفاة في دعم خطط جمهورية مصر العربية لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد.

وكانت قطر للبترول قد شاركت في هذا المشروع منذ عام 2012 حيث تم تنفيذه بتكلفة بلغت حوالي (4,4) مليار دولار أمريكي لمعالجة وتكرير حوالي (4,7) مليون طن سنوياً من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة المجاورة.

وستنتج المصفاة بشكل أساسي مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تشمل الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك في مدينة القاهرة والمناطق المحيطة بها.