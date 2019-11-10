“شاهد” فتاة أجنبية ترقص مع شاب خليجي على إيقاع إحدى الشيلات على تلال مدائن صالح!

تداول ناشطون فيديو يفضح سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجديدة في المملكة, اذ أظهر الفيديو فتاة أجنبية برفقة شاب خليجياً وهما يرقصان على تلال مدائن صالح, وهو المكان الذي حرم شيوخ الوهابية.

وظهر في الفيديو الفتاة الأجنبية والشاب وهما يرقصان على إيقاع احدى الشيلات الخليجية، وهو الامر الذي فجر موجة غضب واسعة من تصرفيهما.

بن سلمان بماذا يدعو الشباب؟!

"رقص مواطن مع فتاة أجنبية في جبال العلا(مدائن صالح)"

بدأ انهيار قيم المجتمع

من رقص الفتيات في الحفلات والمقاهي

حاليا رقص الأجنبيات مع الشباب السعودي

وبعد رقص السعوديات مع الشباب الأجنبي

أستغفرالله العظيم من رؤية بنات بلادالحرمين في 2030 pic.twitter.com/mqVH1KZgc6 — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) November 10, 2019

وعلقت الناشطة السعودية الدكتورة حنان العتيبي على الفيديو الذي رصدته “وطن” قائلة :” بن سلمان بماذا يدعو الشباب؟! “رقص مواطن مع فتاة أجنبية في جبال العلا(مدائن صالح)” بدأ انهيار قيم المجتمع من رقص الفتيات في الحفلات والمقاهي حاليا رقص الأجنبيات مع الشباب السعودي وبعد رقص السعوديات مع الشباب الأجنبي أستغفر الله العظيم من رؤية بنات بلاد الحرمين في 2030 “.

ولم يتسن لـ” وطن” التأكد من صحة الفيديو الذي جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن هذه المرة الاولى الذي يجري تداول مثل تلك الفيديوهات من “مدائن صالح”، حيث جرى قبل أشهر تداول فيديو للمدونة الروسية الشهيرة ناتالي، برفقة زوجها المصور مراد عثمان الذي يعتبر من أشهر مصوري الأماكن السياحية في العالم وصاحب مشروع “سافر معي إلى”، وهي ترقص في مدائن صالح، موطن قوم ثمود الذي نهانا رسول الله عن الإقامة فيها أو شرب الماء من آبارها لأنها مدينة تعرضت لعذاب الله.

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وسبق المدونة الروسية ناتالي، تداول فيديو أظهر راقصة في جلسة تصوير وهي تهز وسطها الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي.

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وكان ابن سلمان تعمد مؤخراً إقامة مهرجان “شتاء طنطورة” في محافظة العلا، التي تضم مدائن صالح الأثرية, الامر الذي فجر هو الاخر موجة جدل واسعة خاصة ان تلك المدائن حسب ما ذكرت الاحاديث الشريفة يحرم دخولها.

ولمن لا يعلم ما هي مدائن صالح، التي كانت تعرف قديماً بمدينة الحِجْر، هي موقع أثري يقع في إقليم الحجاز في شبه الجزيرة العربية، شمال غرب المملكة العربية السعودية وتحديداً في محافظة العُلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

يحتل المكان موقعاً إستراتيجياً على الطريق الذي يربط جنوب شبه الجزيرة العربية ببلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر، كما أن للمكان شهرته التاريخية التي استمدّها من موقعه على طريق التجارة القديم الذي يربط جنوب شبه الجزيرة العربية والشام، والحجر اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة المنورة وتبوك.

ورد ذكر الحجر في القرآن على أنها موطن قوم ثمود، الذين استجابوا لدعوة نبي الله صالح، ثم ارتدُّوا عن دينهم وعقروا الناقة التي أرسلها الله لهم آية فأهلكهم بالصيحة.

وعن عبد الله بن عمر قال: «قال رسول الله وهو بالحِجْر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم».

وفي بعض الروايات «أن النبي محمد لما مَرَّ بمنازلهم قنع رأسه، وأسرع راحلته، ونهى عن دخول منازلهم إلا أن تكونوا باكين». وفي رواية: «فإن لم تبكوا فتباكوا، خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم».

ووفقا للفتوى المنشورة والصادرة عن هيئة كبار العلماء فإنها ترى حرمة الإقامة في مدائن صالح، فضلا عن إقامة حفلات فيها.

وبحسب الفتوى المرفقة، فقد رأى بعض العلماء جواز دخول مدائن صالح لمدة قصيرة من اجل الاتعاظ فقط مما جرى لأهل هذه المدائن.

وكانت فتاوى عديدة لعدد من كبار هيئة العلماء بالسعودية، قد استدلت بحرمة المرور والإقامة في مدائن صالح بما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر

قال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه ، وأسرع السير حتى أجاز الوادي وأخرج أيضا بسنده ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثلما أصابهم .

وكان ناشطون قد عبروا عن غضبهم لإقامة حفل لعدد من المطربين اللبنانيين وعلى رأسهم ماجدة الرومي ضمن فعالية مهرجان “شتاء طنطورة”، الواقعة ضمن محافظة المدينة المنورة.