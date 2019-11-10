“لأنها تزرع بأموالها الموت والفساد”.. عشرات من علماء المسلمين يدعون لمقاطعة الإمارات

دعا عشرات من علماء المسلمين إلى مقاطعة الإمارات؛ نظراً “لأنها تزرع بأموالها الطائلة الموت والفساد” في عدد من الدول العربية والإسلامية مثل ليبيا ومصر واليمن وكشمير وإقليم الإيغور المسلمين في الصين، وتتدخّل مباشرةً فيها.

واستند العلماء وعددهم 87 في دعوتهم تلك على جملة من الأسانيد الشرعية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، في باب وجوب إضعاف العدو اقتصاديا لكي يكف عن نشر الدمار والفساد في الأرض.

ودعا البيان، رجال الأعمال الذين يتخذون من الإمارات مركزاً لتجارتهم، أن يتحولوا عنها، وأن يقاطعوا موانئها، لكونها تعتبر أحد المصادر الهامة لتمويل اقتصاد هذه الدولة .

وجاء في البيان: ” لا يخفى على أحد أن دولة الإمارات بلغ بها الإجرام والاستهتار بدماء المسلمين مبلغا عظيما ضحاياه في ليبيا واليمن فقط يقدرون بالملايين، بين قتيل وجريح ونازح ومهجر، وإعمار ما دمرته من مدن هذه البلاد يحتاج إلى عشرات السنين وإلى أموال بآلاف الملايين كان حقها أن تنفق على التنمية والعمارة والصناعة، ليعيش أهل تلك البلاد والمسلمون حياة عزيزة كريمة”.

وقال البيان إن: “المصدر الأكبر من تلك الأموال التي تمول بها الإمارات صفقات السلاح التي ترسلها لدمار بلاد المسلمين، هي أموال التجار الذين يتخذون من الإمارات مركزاً لتجارتهم، وما تصدره من بضائع وسلع للدول الأخرى، والتي من ضمنها البلاد التي تشن حروبها عليها، مستعينة على قتل المسلمين بأموال المسلمين”.

وأورد البيان: ”لا تكاد تجد شيئا من العدوان على المسلمين في أي بقعة في الأرض إلا والإمارات ضالعة فيه وأموالها حاضرة بقوة سرا وعلانية، تشتري بأموالها لسلاح والعتاد والطائرات والمرتزقة لتقتيل المسلمين وتدمير مدنهم”.