“شاهد” دبي تغرق في شبر ماء! .. وإماراتيون غاضبون من فشل البنية التحتية: “لم نتوقع هذا المنظر أبداً”!

“دبي غرقت في شبر ماء”، بهذا العبارة يمكن وصف الحالة التي مرّت بها إمارة دبي الأحد، بعد سقوط أمطار نتيجة حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الدولة منذ ليلة أمس، وتستمر حتى الإثنين.

وكان أبرز مشهد لتأثير المنخفض الجوي، هو لحظة غرق بعض المحلات في “دبي مول” نتيجة تسرّب المياه بغزارة الى داخل “المول”، ما يكشف رداءة البنية التحتية في الموقع والإمارة بشكلٍ عام.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تُظهر لحظة دخول المياه الى “دبي مول”.

غرق مجمع دبي مول الان. pic.twitter.com/in91mjf8Wr — كويتي عتيج 🇰🇼 (@kuwaiitiq8) November 10, 2019

الامارات |



خرير بسيط في دبي مول بسبب الامطار pic.twitter.com/NRGjvlGcc4 — جريدة خيطان (@KhaitanNews) November 10, 2019

وأعلنت شركة “إعمار” بدء تنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب المياه “لعدد محدود من المحال، وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار” .

بسبب تأثر #دبي_مول بالأمطار الغزيرة، وحدوث تسرّب في بعض مناطق المول، نعمل على معالجة جميع التسريبات مع استمرار عمل المول بالشكل الطبيعي، حيث تتواجد فرق العمل على رأس عملها لتقديم الخدمة للزوار.



نؤكد أن سلامة وراحة الزوار والموظفين والمستأجرين هي على رأس أولوياتنا. pic.twitter.com/xwWKa8zyTu — Emaar Dubai (@emaardubai) November 10, 2019

وسخر بعض المغرّدين من تأثير منخفض جوي بسيط وأمطار عادية على الامارات بهذا الشكل، وتساءلوا كيف سيكون الحال اذا حدثت عواصف أشد.

احاا دبي مول قاعد يغرق بنقطتين المطر الي نزلوا كيف لو جت عواصف واشتد المطر 😭😭 pic.twitter.com/h2AlMaz38o — آيلُو (@xayllo) November 10, 2019

البعض يلومنا احيانا كمقاولين صغار تحدث معه بعض الأخطاء

فكيف بشركة مثل اعمار قامت بتنفيذ والإشراف على مجمع دبي مول

يحصل فيها ماحصل من دمار في اعمال العوازل — مصعب بن سعيد (@mosabbinsaeed) November 10, 2019

دبي مول .



– الحمدلله على نعمة الأفنيوز😎 pic.twitter.com/htEgFEjPaL — كويتي منتف (@cnnn2) November 10, 2019

#تسعد_جوك

محلات تغرق في دبي مول !!

لم اكن اتوقع في يوم من الأيام أن ارى هذه المناظر في دبي pic.twitter.com/nmE2TpdJBU — FaiSaL (@f1290000) November 10, 2019

#دبي_مول .. دائما العوامل الطبيعية تظهر تفضح المطورين والمقاولين . pic.twitter.com/PC9anWE0jd — بن مهاه المزروعي (@Binmaha) November 10, 2019

وذكر مصدر مسؤول في مطارات دبي، أنه نظراً للظروف الجوية غير المستقرة، تتوقع مطارات دبي حدوث تعديلات في بعض مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار دبي الدولي.

وشهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة ومدن الشرقية اليوم تساقط أمطار رعدية غزيرة صاحبتها رياح شديدة أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

واُعلن عن تعطّل الدراسة في بعض مدارس رأس الخيمة بسبب جريان الأودية واستمرار تساقط الأمطار.