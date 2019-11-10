“شاهد” دبي تغرق في شبر ماء! .. وإماراتيون غاضبون من فشل البنية التحتية: “لم نتوقع هذا المنظر أبداً”!

“دبي غرقت في شبر ماء”، بهذا العبارة يمكن وصف الحالة التي مرّت بها إمارة دبي الأحد، بعد سقوط أمطار نتيجة حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الدولة منذ ليلة أمس، وتستمر حتى الإثنين.
وكان أبرز مشهد لتأثير المنخفض الجوي، هو لحظة غرق بعض المحلات في “دبي مول” نتيجة تسرّب المياه بغزارة الى داخل “المول”، ما يكشف رداءة البنية التحتية في الموقع والإمارة بشكلٍ عام.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تُظهر لحظة دخول المياه الى “دبي مول”.
وأعلنت شركة “إعمار” بدء تنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب المياه “لعدد محدود من المحال، وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار” .
بسبب تأثر #دبي_مول بالأمطار الغزيرة، وحدوث تسرّب في بعض مناطق المول، نعمل على معالجة جميع التسريبات مع استمرار عمل المول بالشكل الطبيعي، حيث تتواجد فرق العمل على رأس عملها لتقديم الخدمة للزوار.— Emaar Dubai (@emaardubai) November 10, 2019
نؤكد أن سلامة وراحة الزوار والموظفين والمستأجرين هي على رأس أولوياتنا. pic.twitter.com/xwWKa8zyTu
وسخر بعض المغرّدين من تأثير منخفض جوي بسيط وأمطار عادية على الامارات بهذا الشكل، وتساءلوا كيف سيكون الحال اذا حدثت عواصف أشد.
وذكر مصدر مسؤول في مطارات دبي، أنه نظراً للظروف الجوية غير المستقرة، تتوقع مطارات دبي حدوث تعديلات في بعض مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار دبي الدولي.
وشهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة ومدن الشرقية اليوم تساقط أمطار رعدية غزيرة صاحبتها رياح شديدة أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.
واُعلن عن تعطّل الدراسة في بعض مدارس رأس الخيمة بسبب جريان الأودية واستمرار تساقط الأمطار.